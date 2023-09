Eggenburg: Startschuss für die Zeitreise erfolgt

Prall gefüllt war das Eggenburger Zentrum schon vor dem großen Einzug aller Mitwirkenden, der traditionell den offiziellen Auftakt zum Fest bildet. Die zahlreichen Gäste drängten sich dicht an dicht, um die besten Blicke auf Ritter und Kämpfer, edle Fräulein und ihre ehrenwerten Begleiter, Gaukler und Mimen, Musiker und Tänzer, Handwerker und Banditen zu erhaschen.

Nach der Übergabe der Amtskette von „Stadtvogt“ Georg Gilli an Georg Geml vom Verein zur Erforschung des mittelalters in Eggenburg nahm das bunte Treiben dann seinen Lauf. Heute wird noch bis 22 Uhr gefeiert, am Sonntag, 10. September, startet das Fest um 9 Uhr, Schluss ist dann um 18 Uhr.