Hexenzauber und Magie im mittelalterlichen Eggenburg

Abenteurer, Händler und Gaukler werden am Samstg, 9. und Sonntag, 10. September die Stadt Eggenburg wieder in eine mittelalterliche Metropole verwandeln, Das Thema der diesjährigen Zeitreise lautet „Von Medizin bis Alchemie - Wissenschaft im Mittelalter“. Die Pforten der Stadt sind am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Nach dem gemeinsamen Einzug der Mitwirkenden um 10 Uhr verteilt sich das Geschehen auf das gesamte Stadtgebiet. Musik, Tanz und Schaukämpfe bieten ein abwechslungsreiches Programm. Wahrsager, Bader und Kunsthandwerker bilden den passenden Rahmen und laden die Besucher ein, sich in eine andere Welt zu begeben. Einen der Höhepunkte bildet wieder das Ritterturnier auf der Kanzlerwiese. Viel zu staunen gibt es auch für die kleinen Gäste.

„Waldkauz“ musizieren

„Einer der Höhepunkte des heurigen Mittelalterfestes ist sicherlich die Musikgruppe Waldkauz, die erstmals bei uns in Eggenburg auftritt“, ist Margarete Jarmer, eine der Begründerinnen des Mittelalterfestes, überzeugt. Die international tätige Band bringt Lieder über uralte Magie, die Kraft der Natur und den Tanz von Leben und Tod - abolut passend also zum Jahresthema.

Für all jene, die gerne am mittelalterlichen Treiben teilnehmen möchten, jedoch über keine entsprechende „Gewandung“ verfügen, gibr es die Möglichkeit, diese für das Fest auszuleihen. Der Verleih (am Hauptplatz, neben der Konditorei Bucher) ist am Montag, 21. August, Montag, 28. August und Montag, 4. September, jeweils von 18 bis 19 Uhr, geöffnet. Spätentschlossenen können noch am Freitag, 8. September, zwischen 17 und 19 Uhr, nach einem Kostüm Ausschau halten.

https://www.zeitreise-ins-mittelalter.at/