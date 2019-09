Musik zum Angreifen – das ist das neue Angebot, das die Mittelschule Drosendorf ihren Schülern ab dem heurigen Schuljahr bietet. Ziel dieses speziellen Musikunterrichts, der für die Schüler keinen zusätzlichen Zeitaufwand mit sich bringt, ist es, durch Singen, Tanzen, Body-Percussion Lust auf Musik zu machen.

Die Idee zu diesem Projekt, das den Namen „OHA!“ (Ohren-Herz-Augen) trägt, stammt von Musik-Tausendsassa Christoph Reiss. Künftig werden jeweils zwei Musikschullehrer sowie Musikanten aus der Region in die Schule kommen, um den Schülern eine breite Palette an Musik näher zu bringen.

„Der Bogen soll sich von Waldviertel-Liedern, Jahreszeitenliedern, Advent- und Weihnachtsliedern bis zu Tänzen und vielem mehr spannen“, sagte Reiss beim Projekt-Auftakt in der Vorwoche. Wichtig dabei: „Wir setzen auf das Zusammenspiel zwischen den Generationen“, meint Reiss. So ist es etwa angedacht, dass der Gesangsverein Drosendorf demnächst in die Schule kommen wird.

Angebot soll Schule attraktiver machen

Direktorin Silvia Chudoba sieht in diesem Projekt ein tolles neues Angebot, das für ihre Schule spricht. Besonders das Generationen übergreifende wolle man künftig stärker betonen. Angedacht ist etwa auch ein Workshop mit Senioren, der sich mit dem Umgang moderner Technologien wie etwa Tablets beschäftigt. Auch die ohnehin gute Zusammenarbeit mit Kindergarten und Volksschule, die allein schon durch die räumliche Nähe gut funktioniert, soll forciert werden.

Unterstützt wird das Projekt auch von der Stadtgemeinde. Bürgermeister Josef Spiegl betonte beim Auftakt des Projektes die verbindende Wirkung der Musik. Dabei studierten die Schüler aller vier Klassen gemeinsam mit Volksmusikant Norbert Hauer und Musikschullehrerin Marlene Olbricht eine Body-Percussion-Nummer sowie eine hippe Version von „A Hiatamadl mog i net“ ein – und Bürgermeister und Schuldirektorin schwangen dazu vergnügt das Tanzbein.