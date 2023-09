130.000 Euro in Altbestand investiert

„Nachdem im Juni 2022 die neue Sport- bzw. Mehrzweckhalle eröffnet worden ist, wurde in den Sommerferien der Sanitärbereich des alten Turnsaals renoviert. Außerdem wurde ein neuer Umkleideraum für die Sportlehrerinnen geschaffen“, weiß Direktor Christian Langer zu berichten. „Mit diesen Neuerungen sind nun fast alle Baumaßnahmen, die im Rahmen des Um- und Zubaus an der Sportmittelschule Gars getätigt worden sind, beendet. Nun können wir uns ohne Beeinträchtigungen an die Bewältigung der Aufgaben des neuen Schuljahres machen.“

„Mit der Sanierung dieses Trakts mit Neuausstattung der Dusch- und Umkleideräume wurden die letzten Reste der ,Gründerzeit' von 1967 beseitigt“, schmunzelt Bürgermeister Martin Falk. „Dank des reibungslosen Verlaufs und der flinken Firmen konnte die Bauzeit eingehalten werden, das Ergebnis kann sich sehen lassen.“ Außer der Sanierung der dem alten Turnsaal angeschlossenen Sanitärräume wurden etwa auch neue Pumpen angeschafft und Brandschutztüren eingebaut.

Auf einen wichtigen Fixpunkt am Beginn unseres Schuljahres macht Langer aufmerksam: „Am Freitag, 29. September, ist von 14 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür am gesamten Schulgelände indoor und outdoor. Wir zeigen alles, was in unserer Schule steckt von Sport über Ökologie bis hin zur Digitalen Schule“.