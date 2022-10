Erstes Buch veröffentlicht: Wie Bewegung auf Körper wirkt

Die Mödringerin Petra Schleritzko ist Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung und unter Supervision, diplomierter systemischer Coach, diplomierte Mentaltrainerin, Physiotherapeutin, Cranio-Sacral-Therapeutin, diplomierte Rota-Therapeutin, Kinesiologin und diplomierte Trainerin in der Erwachsenenbildung. Eine lange Liste an Qualifikationen und beruflichen Ausbildungen, die nun durch das Schreiben des Buches „Körper-Gedanken-Brücken“ um „Autorin“ erweitert wird.

Im Zuge der Ausbildung als Lebens- und Sozialberaterin verfasste die Physiotherapeutin eine Abschlussarbeit, die sich mit der Vernetzung von psychosozialen und mentalen Aspekten der Körperarbeit beschäftigt. Aus dieser Arbeit und ihrer Erfahrung im Coaching entstand nach einem zweijährigen Schreibprozess ein Buch, das nun veröffentlicht worden ist. Petra Schleritzko befasst sich in ihrem Buch mit der Auswirkung von Bewegung auf Gedanken und setzt Impulse, die jeder leicht umsetzen und im Alltag einbauen kann. Ziel ist unter anderem, sich mit Selbstwirksamkeit auseinanderzusetzen, körperliche Beschwerden zu erleichtern und sich von erschwerenden Gedanken zu befreien. Sie wolle ihren Lesern bewusst machen, dass Körper und Gedanken im ständigen Austausch stehen, erzählt Schleritzko der NÖN.

Der Schreibprozess ihres ersten Buches hat großes Interesse am Autoren-Dasein geweckt, daher könnte dies nicht ihr letztes Buch gewesen sein, sagt sie. Wer bereits jetzt tiefer in die Materie eintauchen möchte, kann einen ihrer zahlreichen Workshops besuchen. Im April 2023 ist ein Seminar zum Buch geplant.

Erhältlich ist das Buch „Körper-Gedanken-Brücken“ online, über den Verlag Buchschmiede und bald auch in allen Bücherhandlungen.

