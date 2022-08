Kostproben überzeugten beim Museumsstammtisch

Organisiert von Museumskustos Hans Peter Trimmel wurde der Museumsstammtisch zum Thema „Weinbau in Mödring“ vom Museum Horn in den Keller von Anton Manhart verlegt. Bei herrlichem Heurigenwetter fanden sich 120 Gäste ein.

Durch das große Interesse wurden die Gäste in drei Gruppen geteilt und konnten so die drei Stationen, Lesung von Herta Schmudermayer, Vortrag von Martin Bauer und Weinverkostung durch Anton Manhart genießen. Herta Schmudermayer erzählte über ihr „Mödringer Weinbuch“, das neben Details zum Weinbau in den letzten Jahrhunderten launige Details und Schmankerl, die die Besucher zum Schmunzeln brachten, enthält. Bei der Narrengala des Fremdenverkehrsvereins erzählte vor Jahren ein Büttenredner: „Wenn in Mödring die Heurigen von Maurer und Manhart aufsperren, hat ganz Horn Sodbrennen.“ Und auch Hertha Schmudermayer stellte bei ihren Recherchen fest, dass der Mödringer Wein in vergangenen Zeiten nicht unbedingt zu den erlesenen Weinen gehörte.

Martin Bauer, sein Fachgebiet ist der Weinbau, berichtete vorrangig Details zum Weinanbau in den letzten Jahrhunderten in Niederösterreich, Anbauflächen, Erträge und Rebsorten.

Heurigenbesitzer und Weinbauer Anton Manhart plauderte über seinen Heurigen. Der Weinbau, die Kellerwirtschaft und die Heurigen-Familiengeschichte waren dabei die Hauptthemen. Und dass heute die Qualität des Mödringer Weines absolut in Ordnung ist, davon konnten sich die Gäste, an der Spitze Bürgermeister Gerhard Lentschig, Stadträtin Barbara Stark, die Gemeinderäte Jutta Rabl und Robert Lochner, Museumskustos Hans Peter Trimmel und der wissenschaftliche Leiter Martin Bauer anhand von Kostproben überzeugen.

