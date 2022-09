Mödring Sanierung abgeschlossen: Ortsdurchfahrt ist fertig

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Bei der Fertigstellung der Bauarbeiten am 9. September in Mödring: Andreas Krehan, Stadtrat Manfred Daniel, Landesrat Ludwig Schleritzko, Gerald Bogg (Leiter der Straßenbauabteilung Waidhofen), Bürgermeister Gerhard Lentschig, Abgeordneter Franz Linsbauer, Ortsvorsteher Robert Lochner und Reinhard Gruber. Foto: NÖ Straßendienst

L and NÖ und Stadtgemeinde Horn investierten 270.000 Euro in Erneuerung der B 4 in Mödring.