„Wir wollten einen ganz eigenen Sound, Musik soll echt klingen, nicht steril wie im Studio, auch nicht perfekt, sondern real – und letzendlich ist das auch das Schönere“, befindet Barbara Stark, die mit ihren Freundinnen Karin Bachner und Barbara Bruckmüller und einer „relativ großen“ Band im Wohnzimmer ihres Hauses in Mödring eine Kinderlieder-CD aufgenommen hat.

„Auch etwas für Erwachsene und nicht nur für Kinder“

Das „Studio“ wurde deshalb gewählt, weil man weg vom Perfektionismus, weg vom „Retuschieren“ und ausbalancierten Lautstärken kommen wollte. Und man hat auch Wert darauf gelegt, verschiedene Instrumente und verschiedene Musikstile zu präsentieren wie Swing, Bossa Nova, Samba, ein bisschen Rock und Hip Hop.

Mit Karin Bachner und Freunden hat die Mödringerin Barbara Stark (Bild) die Kinderlieder-CD „Wenn die Wanzen mit der Oma tanzen“ aufgenommen. Fotos: Barbara Bruckmüller, Rupert Kornell | Barbara Bruckmüller, Rupert Kornell

Stark: „Damit ist die Aufnahme in jedem Fall auch etwas für Erwachsene und nicht nur für Kinder.“

Eigentlicher Grund für die Produktion der CD war, in „österreichischem Deutsch“ gesungene Lieder – wieder – in Erinnerung zu rufen wie „Ein Männlein steht im Walde“, „Brüderlein, komm tanz mit mir“ oder „Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt a große Wanzen“, wobei dieser Text der CD den Titel „Wenn die Wanzen mit der Oma tanzen“ gegeben hat.

„Für die Bühne bin ich viel zu nervös …“

Schon als Kind wollte die gebürtige Pottendorferin Sängerin und Schauspielerin werden, besuchte auch die Schauspielschule Kraus in Wien und hat eineinhalb Jahre Jazzgesang studiert. „Aber ich bin draufgekommen, dass die Bühne nicht meine Welt ist, dazu bin ich viel zu nervös“, gesteht sie. „Das war auch im Vorjahr in Langau so, als ich von der Musikkapelle zum Mitsingen bei ihrem Konzert eingeladen wurde.“

Nach Mödring ist sie „der Liebe wegen gekommen“, hat ihren Gatten Reinhard, der mit Bruder Gottfried Stark ein Re cyc ling-Unternehmen in Irnfritz betreibt, über eine Studienkollegin kennengelernt – und ihn Anfang Mai vor genau zehn Jahren geheiratet. „Ich bin so glücklich hier mit Reinhard, mit dem ich auch beim Mödringer Chor mitsinge, und unseren drei Kindern, ich möchte gar nicht mehr weg aus dem Waldviertel!“

Die Kinderlieder-CD „Wenn die Wanzen mit der Oma tanzen“ ist übrigens um 12,90 Euro auch in der Bücherstube Horn erhältlich.