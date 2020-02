Aus noch ungeklärter Ursache stieß im Frühverkehr ein Pkw frontal mit einem Lieferwagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der PKW regelrecht in zwei Teile gerissen.

Die Feuerwehren Mörtersdorf, Mold und Gars wurden alarmiert. Auch ein Großaufgebot von Seiten des Rettungsdienstes sowie die Exekutive trafen kurze Zeit nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein.

Wie durch ein Wunder wurde der Pkw-Lenker und zwei weitere Personen nicht in den Fahrzeugen eingeklemmt und konnten selbstständig in den Rettungswagen einsteigen. Sie wurden alle zur Abklärung in das Klinikum Horn transportiert.

Eine weitere Person, die sich beim Unfall im Lieferwagen befunden hatte, musste hingegen notärztlich erstversorgt werden, bevor auch er in das Klinikum Horn gebracht werden konnte.

Während des gesamten Rettungseinsatzes war die Bundesstraße 4 gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Nach rund zwei Stunden konnte die Sperre aufgehoben werden und alle Einsatzkräfte wieder einrücken.