Der 3. November steht im Landgasthaus Knell im Zeichen der guten Sache. Das Team rund um Conny Knell bietet ab 19.30 Uhr einen Abend mit Musik, Kunst und Kulinarik für den Verein „Ich bin ich“ Horn.

„Am Anfang stand die Idee einen besonderen Abend zu gestalten, um den Verein ,Ich bin ich’ zu unterstützen“, erzählt Knell. Gemeinsam umgesetzt wird dieses sozial-künstlerische Projekt mit drei weiteren Persönlichkeiten der Region: den Musikern Lisa Stern und Eric Spitzer-Marlyn (Marlyn&Stern) sowie Fotograf Dieter Schewig (schewig fotodesign).

Im Zeichen der Vielfalt wird an diesem Abend ein gemütliches Abendessen geboten, daneben spielen im „Musikwohnzimmer“ Marlyn&Stern auf und man kann künstlerische Werke von Dieter Schewig für die „Ich bin ich“-Familiengalerie käuflich erwerben. Für ein Porträtfoto sind 150 Euro zu spenden. Der Eintritt für das Konzert und die Ausstellung beträgt 23 Euro pro Person (inklusive Begrüßungsgetränk).

Der Verein „Ich bin ich“ steht seit mehr als 20 Jahren dafür ein, dass es ein Grundrecht des Menschen ist, gleichberechtigt und ohne Diskriminierung in der Gesellschaft zu leben. Der Verein unterstützt Institutionen und Gruppen, die mit Menschen mit Behinderung arbeiten, betreibt Lobbyarbeit und unterstützt einzelne Personen finanziell. So wurde zum Beispiel die neue Tagesstätte in Horn durch die tatkräftige Mithilfe des Vereins umgesetzt.