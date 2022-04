„Bewusst g’sund“: Gesundheits-Gütesiegel für Maschinenring

Werbung

Die Maschinenring-Service NÖ-Wien eGen mit Sitz in Mold erhielt das Gütesiegel „Betriebliche Gesundheitsförderung“ seitens der Österreichsichen Gesundheitskasse (ÖGK) erneut verliehen.

Erstmalig gab es dieses Gütesiegel 2013 für den Maschinenring, in den Jahren 2016 und 2019 erfolgte die Wiederverleihung – und auch heuer wurden alle Kriterien für eine Wiederverleihung für die Jahre 2022-2024 erfüllt. Auch die regionalen Maschinenringe Wiener Becken, Bucklige Welt und Waldviertel Nord erhielten das Gütesiegel erneut.

Beim Maschinenring sieht man die Aktion nicht nur als Gesundheits-Projekt, sondern als gelebte Kultur. Um Leistung bringen zu können, seien Freude an der Arbeit und eine ausgewogene Work-Life-Balance für die physische und psychische Gesundheit wichtig. Durch den Umbau in der Zentrale des Maschinenring NÖ-Wien in Mold und der damit verbundenen Erweiterung der Büroarbeitsplätze konnte ein modernes, ansprechendes Arbeitsumfeld geschaffen werden. Abgerundet wurde die Modernisierung des Standortes durch den Einbau einer zusätzlichen Küche mit Sozialraum und die Erneuerung der Sanitäranlagen.

„Nach zwei für unsere bewegungsfreudigen und gesundheitsbewussten Mitarbeiter sehr mageren Jahren freut uns die Wiederverleihung des BGF-Gütesiegels heuer ganz besonders“, sagt Geschäftsführer Gernot Ertl. Das Projekt habe sich als „unglaublich wichtig für das Betriebsklima und die Gesundheit der MitarbeiterInnen herausgestellt“.

