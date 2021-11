Knapp 800 Euro für Kindergarten

Das Geld stammt aus den Spendeneinnahmen der Ausgabe des Friedenslichtes in den vergangenen beiden Jahren.

Die Feuerwehr Mold organisiert unter Federführung von Franz Fuchs und Alfons Haumer schon jahrelang am 24. Dezember vormittags die Ausgabe des Friedenslichtes im Feuerwehrhaus in Mold 17. So auch im Jahr 2019. Die Übergabe der eingenommenen Spenden an den Kindergarten war 2020 coronabedingt aber nicht möglich. 2020 wurde das Friedenslicht ebenfalls unter Corona Sicherheitsbedingungen ausgegeben. Ursprünglich war geplant gewesen, das bei diesen beiden Aktionen eingenommene Geld anlässlich einer Vorführung der FF Mold im Kindergarten zu übergeben. Dies war wegen der aktuellen Situation aber auch nicht möglich, so wurde das Geld jetzt noch wenige Tage vor dem neuerlichen Lockdown überreicht.