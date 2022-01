Unfall-Kreuzung: „Müssen sinnvolle Entscheidung finden“

Der Zorn in der Bevölkerung in den Orten Mold, Maria Dreieichen und Breiteneich ist groß: Wieder gab es an der Kreuzung der B2 mit der L 8002 zwischen den drei Ortschaften einen Unfall mit tödlichem Ausgang. Zwei 69-jährige Frauen wurden bei einem Crash, bei dem es auch drei Schwerverletzte gab, am 22. Jänner getötet (die NÖN berichtete online). Seither meldeten sich einige Bürger in der NÖN-Redaktion, die nicht verstehen, warum diese Kreuzung nicht längst entschärft wurde.

Denn es war nicht der erste tragische Unfall an dieser – eigentlich von allen Seiten leicht einsehbaren – Kreuzung. Schon 2002 waren hier bei einem Unfall drei Personen, darunter auch der ehemalige Pfarrer von Neukirchen und St. Bernhard, Karl Lehner, ums Leben gekommen. Schon damals hatte der damalige Breiteneicher Ortsvorsteher Alois Burger einen Kreisverkehr gefordert. Zuletzt war Burger 2017 mit seinem Ansinnen bei den Behörden abgeblitzt, auch die Errichtung einer radar-überwachten 70er-Zone war andiskutiert worden.

Wolfgang Schmöger, Bürgermeister der Gemeinde Rosenburg-Mold, war damals auf Burgers Seite. Er fordert auch jetzt, sich ernsthaft Gedanken über bauliche Änderungen an dieser Kreuzung zu machen. „Ob es eine Lösung mit Kreisverkehr oder Unterführung oder eine andere Maßnahme ist, sollen Experten entscheiden. Klar ist aber, dass man etwas tun muss“, sagt er. Ob die nach der letzten Verhandlung der Kreuzung neu errichtete Schwelle vor der Halte-Linie, wenn man aus Breiteneich kommt, der Weisheit letzter Schluss sei, könne er nicht sagen. Aber: „Wozu gibt es Experten? Die müssen da eine sinnvolle Entscheidung finden können.“

Der Horner Bürgermeister Jürgen Maier verwies auf die Zuständigkeit der Straßenbauabteilung. Aus der Ferne betrachtet, sei bei den zahlreichen Unfällen an dieser Stelle meist das Ignorieren der Stop-Tafel der Grund für den Crash: „Und der Querverkehr schießt diese Autos dann ab“, sagt Maier.

Behörden kündigen rasche Verhandlung an

Seitens der Straßenbauabteilung 8 in Waidhofen erklärte deren Leiter Gerald Bogg und seitens der Bezirkshauptmannschaft Horn BH-Stellvertreter Matthias Krall, dass man sich nach dem aktuellen Unfall die Kreuzung so zeitnah wie möglich noch einmal anschauen und mit fachkundigen Sachverständigen verhandeln werde. Dazu müsse man sich aber den genauen Unfallhergang erst anschauen. Vielleicht sei die Kreuzung gerade deshalb so gefährlich, weil sie so leicht einsehbar sei und man die Geschwindigkeit der sich nähernden Fahrzeuge unterschätze.

Warum keine 70er-Zone?

