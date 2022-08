Allegro Vivo startet in Altenburg in den Festival-Sommer

Die Zeit als kostbarste Ressource steht heuer im Zentrum des musikalischen Geschehens. „Es bedarf einer neuen Schwungkraft, die die Menschheit in dieser Zeitenwende durch Perspektiven und Werte emporhebt. Die Kraft der Musik spielt eine besondere Rolle“, so Festivalleiter Vahid Khadem-Missagh, der für das Festival das Motto „Momentum“ gewählt hat.

Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. August, um 19 bzw. 16 Uhr eröffnet die Academia Allegro Vivo unter Vahid Khadem-Missagh in der Stiftsbibliothek Altenburg das Festival zuerst mit Mozarts Divertimento für Streicher in D-Dur, KV 136, und dann mit einem Auftragswerk des Schweizer Komponisten Daniel Schnyder. Der „schier unübertreffliche Saxophonist“ (Berliner Morgenpost) brilliert selbst in seinem Konzert für Violine, Tenorsaxophon und Orchester auch als Solist.

Mit diesem Werk wird auch der 7-Jahres-Zyklus des Festivals „Begegnung mit unseren Nachbarn“ eingeläutet. Das Eröffnungswochenende stellt aber auch den aktuellen Bezug zum Weltgeschehen her und zwar mit Dmitri Schostakowitschs musikalischem Vermächtnis, seiner Kammersymphonie c-Moll op. 110a, welches den Opfern von Faschismus und Krieg gewidmet ist.

Die Academia Allegro Vivo unter der Leitung von Vahid Khadem-Missagh, der auch als Solist in Erscheinung tritt, eröffnet die 44. Festivalsaison. Foto: Schewig Fotodesign

Eine Besonderheit von Allegro Vivo sind die eindrucksvollen und unterschiedlichen Spielorte. So fungieren unter anderem neben dem Stift Altenburg auch heuer wieder der Arkadenhof im Kunsthaus Horn und der neue Stadtsee, Schloss Harmannsdorf, das Wasserschloss Brunn am Wald, die Gertrudskirche in Gars oder die Pfarrkirche Altpölla als außergewöhnlicher Rahmen der musikalischen Darbietungen.

In rund 50 Konzerten sind namhafte Künstler und Ensembles zu erleben wie Elisabeth Leonskaja, Cornelius Obonya oder Die Strottern, mehr als 500 Teilnehmer aus fast allen Kontinenten sind für die Sommerakademie angemeldet.

