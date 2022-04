Jahreshauptversammlung: Feuerwehr war 700 Stunden im Einsatz

Werbung

Gemeinsam blickte die Feuerwehr Mühlfeld auf ein bewegtes Jahr 2021 zurück. Insgesamt 700 Einsatzstunden leisteten die Mühfelder im vergangenen Jahr, aufgeteilt auf drei Brand-, sechs technische, einen Schadstoff- und einen Hochwassereinsatz.

Auch auf Schulungs- und Übungsebene überzeugten die Wehrmänner. Bei internen Übungen wurden Löschangriffe und Atemschutzübungen durchgeführt. Erfolgreich absolvierten Sebastian Landauf (Feuerwehrmedizinischer Dienst), Jakob Fuchs (Truppmann) Gerald Paulik (Online-Schulung FDISK) und Elias und Jakob Fuchs sowie Iris und David Paulik den Atemschutz-Kurs. Vizebürgermeister Gerhard Lentschig zeigte sich vom Zusammenhalt und der gelebten Solidarität der Wehr beeindruckt. Am Ende der Jahreshauptversammlung überreichte Lentschig mit Kommandant Michael Hainzl und Gerald Paulik, dem Leiter des Verwaltungsdienstes, Ehrungen und Beförderungen an Hubert Schleritzko (Verdienstzeichen 3. Klasse des NÖ Feuerwehrverbandes) und Ehrenzeichen an Karl Privoznik (60 Jahre im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr), Franz Hainzl (50 Jahre), Rainer Kalab (40 Jahre) und Hubert und Thomas Führer, Michael Hainzl, Bernhard Hirsch und Günter Landauf (alle drei jeweils für 25 Jahre).

