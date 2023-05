Die Horner sparen auch wieder beim Müll

Eine mögliche Erklärung für den Rückgang haben GVH-Geschäftsführer Georg Schmied und GVH-Obmann Franz Göd parat. Mit dem Ende der Corona-Pandemie hätten die Menschen wieder „weniger Zeit, Müll zu machen“. Was auf den ersten Blick etwas plaktiv klingt, bekommt bei genauerer Betrachtung aber durchaus Sinn. So hätten nämlich viele Menschen die Zeit der Pandemie auch zum Entrümpeln ihrer Häuser und Liegenschaften verwendet. Die dabei angefallenen Müllmengen fallen mittlerweile wieder aus der Statistik heraus.

Foto: Thomas Weikertschläger

Energiepreise und Teuerungen bei Müll bemerkbar

Aber auch die Energiekrise und die Teuerungswelle sind in der Entwicklung der Müllmenge bereits zu spüren. So ist etwa die Menge beim Altholz (von 723 auf 524 Tonnen) rapid zurück gegangen. Als Grund nennt Schmied die steigenden Energiekosten. Daher würden wieder größere Mengen an Altholz als Heizmaterial in Öfen, und nicht als Abfall im Logistikzentrum landen. Bemerkbar sei diese Tatsache auch beim Schtrauchschnitt. Während dort in der Vergangenheit auch immer wieder unterarmdicke Äste und Stämme gelandet sind, fehlen die mittlerweile weitgehend, weil auch sie als Brennholz dienen.

Rückläufig (von 245 auf 203 Tonnen) ist auch die Menge bei Elektroaltgeräten. Der Grund dafür ist aber weniger der behutsame Umgang mit diesen Geräten, sondern der, dass die einzelnen Geräte immer weniger Gewicht haben: „Ein Röhrenfernseher war eben etwas ganz anderes, als ein Flachbildfernseher“, sagt Schmied. Laut Göd landen aber auch immer mehr relativ neue Geräte, „die vor ein paar Jahren noch ein Schweinegeld gekostet haben, aber schon nicht mehr den neuesten Anforderungen entsprechen, weil sich die Technik so rasant ändert, im Müll“.

Trennquote: Horn ist weiter vorn

Besonders positiv: Die Trennquote ist im Bezirk Horn mit 67,9 Prozent laut Schmied weiterhin sehr hoch. Das bedeutet, dass rund 10.400 Tonnen als „verwertbare Abfälle“ dem Recycling-Prozess zugeführt werden können. Auch wenn es mittlerweile keine landesweiten Vergleiche mit anderen Bezirken mehr gebe, könne man behaupten, dass der Bezirk Horn - er war in den vergangenen Jahren meist Spitzenreiter - weiter unter den Top-Bezirken rangiert, so Schmied.

Gelber Sack: Gut eingestellt hätten sich die Menschen mittlerweile auch auf die Neuerungen beim „Gelben Sack“. Zwar lande dort immer noch das ein oder andere Müllstück, das nicht hineingehöre, aber die Arbeit der Mitarbeiter im GVH-Büro, die den Kunden bei Fragen mit Rat und Antwort zur Seite standen, und die Medienarbeit im Vorfeld der Umstellung haben sich bezahlt gemacht, sagt Schmied.

Schon die Kleinsten mit an Bord

Angelaufen ist auch wieder die Zusammenarbeit mit den Schulen, um Kinder so früh wie möglich mit der richtigen Entsorgung von Müll vertraut zu machen. Dazu tourt Abfallberaterin Gerlinde Neumeister mit „AnTONNIa“, einer sprechenden Mülltonne, durch die Volksschulen. Auch mit den aktuell noch laufenden Flurreinigungsaktionen trage die Bevölkerung viel zur Müllentsorgung bei.

Logistikzentrum wird umgebaut

Langweilig wird es für den GVH auch in den kommenden Monaten nicht. Denn das Logistikzentrum Waldviertel in Rodingersdorf wird baulich etwas adaptiert, die Planungen dafür sind angelaufen. Künftig soll es eine Trennung des Anlieferbereichs für Kunden und des Logistikbereichs geben. Ein Grundstück für die geplante Erweiterung wurde bereits angekauft. Als „Regionale Übernahmestelle“ für Elektroaltgeräte und Verpackungen werden diese Müllsorten hier auch für den Ferntransport aus den einzelnen Abfallsammelzentren zusammengefasst. Bereits mehr als 70 Prozent der hier umgeschlagenen Menge werden mit der Bahn zur weiteren Behandlung und Verwertung abtransportiert. Allein in diesem Bereich spare man durch das Wechsellade-Container-System jährlich 50.000 Tonnen CO2 ein, sagt Schmied. Eine Auszeichnung hat der GVH auch für die CO2-Einsparungen beim „NÖLi“ erhalten. Aus 36,5 Tonnen angelieferten Alt-Speiseölen wurden von der Münzer Bioenergie GmbH nachhaltiger Bio-Diesel erzeugt - und damit knapp 100 Tonnen CO2 eingespart.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.