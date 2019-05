Eine positive Bilanz legte der Horner Umwelt-Gemeinderat Wolfgang Welser im Rahmen der jährlichen Flurreinigung in der Stadt und in den Katastralgemeinden. 800 „Gelbwesten“, Schüler, Funktionäre und Mitglieder der Vereine schwärmten aus, um achtlos weggeworfenen Hausrat und Müll zu sammeln.

„Wir halten NÖ sauber!“ - unter diesem Motto krempelten die Schüler der Horner Schulen am ersten Tag der Aktion die Ärmel hoch, um ihren Teil zur sauberen Stadt beizutragen. Am zweiten Tag durchstreifen engagierte Müllsammler aus den Vereinen und Gemeindemandatare das Stadtgebiet. In den Katastralgemeinden Doberndorf, Mödring, Breiteneich und Mühlfeld säuberten ebenfalls ehrenamtliche Müllsammler „Feld und Flur“. Die Arbeitsmaterialien, Arbeitshandschuhe und Müllsäcke stellte die Gemeinde zur Verfügung.

Die Bilanz der „Frühjahrsputz-Aktion“ kann sich sehen lassen. Zahlreiche Flaschen, Dosen, Plastik- und Papierverpackungen und vieles mehr wurden aus der Landschaft geholt. Alle eifrigen Helfer wurden vom Abfallwirtschaftsverband zu einem Imbiss eingeladen.

„Ich danke all jenen, die sich an der Flurreinigung beteiligt haben. Ganz besonders freut es mich, dass so viele Kinder und Jugendliche bei der Aktion dabei waren. Bewusstseinsbildung in Sachen Müllvermeidung kann nie zu früh beginnen“, freute sich ein sehr zufriedener Bürgermeister Jürgen Maier. „Eine Bilanz, die aber auch nachdenklich stimmt, weil immer noch so viel Abfall in der Natur landet und die Konsequenzen des Handelns nicht bedacht werden“, meinte Organisator Wolfgang Welser.