T-aschenbecher für Horner Badegäste

Mit einem Aktionstag machten die Gemeindemandatare auf die Verunreinigung der Grünflächen am Stadtsee mit Zigarettenstummeln aufmerksam.

„Warum wir Zigarettenstummel richtig entsorgen sollen“ darüber wurden die Badegäste durch Walter und Bettina Kogler, Veronika Stock, Sabine Englmaier, Isabel Mang und Andreas Holzbrecher informiert. „Bis zu 4.000 schädliche Stoffe sind in einer Zigarettenkippe zu finden“ erklärte Sabine Englmaier. Sie machen die Zigarettenreste zu Sondermüll, der keineswegs harmlos ist. So kann eine einzige Kippe zwischen 40 bis 60 Liter sauberes Grundwasser verunreinigen oder das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen.

„Wir wollen den Rauchern keine böse Absicht unterstellen, aber Zigarettenstummel neben dem Badetuch liegen lassen gehört nicht zum guten Ton“ stellte Umweltstadträtin Isabel Mang fest. Die 160 verteilten „Mini“ Aschenbecher sollen ein Denkanstoß sein, Zigarettenstummeln nicht achtlos in der Natur zu entsorgen.

Erfreulich und traurig

Für Umweltstadträtin Isabel Mang und Gemeinderätin Sabine Englmaier sind die Stummel ein Ärgernis. Ihnen liegen das Stadtbild und der Stadtsee am Herzen. Sie möchten nicht mit erhobenem Zeigefinger auf die Gesundheit der einzelnen zeigen, sondern die Raucher bitten, die Zigarettenstummel richtig zu entsorgen. „Wenn ihr raucht, so sorgt bitte dafür, dass die Kippen dort landen, wohin sie gehören: in den Aschenbechern auf den Mülleimern.“

Die Aktion wurde von den Badegästen positiv aufgenommen.

