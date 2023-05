Landuni Drosendorf organisierte erstes mulitlokales Symposium

Die Landuni im Schloss Drosendorf ist seit drei Semestern Ausgangspunkt für Forschung und Lehre. Die Landuni will hier einen Orts schaffen, an dem Personen zusammenkommen, sich über Themen austauschen, vernetzen und so ihr Wissen vermehren. „Und das konnten wir mit dem ersten Symposium zum Thema Multilokalität erreichen“, freut sich Koordinatorin Kerstin Schmid. Das Symposium wurde im Rahmen des TU-Forschungsprojektes „Räumliche Handlungsmöglichkeiten im Kontext Multilokalität und ländlicher Raum“ organisiert. Ziel des Symposiums war es laut Projektleiterin Lena Schartmüller auch, die Ergebnisse der vergangenen eineinhalb Jahre der Öffentlichkeit zu präsentieren und auch in den ländlichen Raum zurückzuspielen.

Über multilokale Lebensformen diskutierten Studierende im Rahmen eines Symposiums im Schloss Drosendorf. Foto: Christoph Kleinsasser, Christoph Kleinsasser

Bei „Geh-Sprächen“ durch die Stadt Drosendorf erzählten Sibylla Zech von der TU Wien und Bürgermeister Robert Feldmann, warum die Landuni hier entstanden ist, wie sich eine multilokale Lebensweise auf die Gemeinde auswirkt sowie welchen Einfluss es durch Corona gab. „Das vielfältige Angebot in Drosendorf hat viele Besucher positiv überrascht“, so Schartmüller.

Multilokalität – wos isn des?

Multilokalität ist ein sperriger Begriff. Doch viele von uns kennen Lebensstile, bei denen Personen - zumindest temporär - an mehreren Orten wohnen. Das Leben an mehreren Orten ist nicht nur in breiten Teilen der Gesellschaft ein Thema, sondern auch in Wissenschaft, Politik und, wenn es um Multilokalität im ländlichen Raum geht, auch in der Regionalentwicklung. Multilokalität vereint viele Themen, die ländliche Räume beschäftigen: Mobilität, Flächeninanspruchnahme, leistbare und zukunftsorientierte Wohnformen, soziale Infrastruktur, Zusammenleben, Tourismus.

Tief gehende Auseinandersetzung mit einem komplexen und vielfältigen Thema

Die Vortragsreihe beinhaltete Multilokalität von Frauen und die Mobilität von berufsbedingt Multilokalen. Ebenso wichtig waren Vernetzung und Austausch. In Workshops arbeiteten die Besucher gemeinsam an aktuellen Fragen rund um Multilokalität im ländlichen Raum mit Fokus auf die Rolle von digitalen Orten, Beteiligung und Kontaktaufbau/–pflege sowie die Frage nach der Bereicherung und Belastung durch Multilokalität und Zweitwohnsitze in Regionen. Bei der öffentlichen Podiumsdiskussion wurde das Projekt „Aussilahna & Hoamkema“ vorgestellt, bei dem es um Erfahrungen geht, die Menschen durch das Fortziehen und wieder heimkommen in die Gesellschaft einbringen können.

Resümee fiel positiv aus

Viele Ideen kamen auf, wurden weitergegeben, ausgetauscht und auch vor Ort gesponnen – das sind die geistigen Mitbringsel aus Drosendorf, die nun nicht nur nach Wien oder in andere Teile Österreichs, sondern auch nach Deutschland und Luxemburg mitgenommen werden. „Wir freuen uns über diese wunderbare Veranstaltung, das allererste Symposium zu Multilokalität im ländlichen Raum in Österreich, das hochkarätige Wissenschaftler nach Drosendorf brachte. Gerade nach der Corona-Zeit mit vielen Online-Veranstaltungen war dieses Zusammenkommen und der so wichtige Austausch untereinander eine Wohltat.“ zieht Lena Schartmüller positive Bilanz. Auch Kerstin Schmid ist mit dem ersten Symposium an der Landuni zufrieden: „Das Symposium unterstrich, wie wichtig die landuni als Ankerpunkt für Wissenschaft und Forschung im ländlichen Raum ist.“

Das Schloss Drosendorf stellte für die Teilnehmer des Symposiums ein inspirierendes Ambiente dar. Foto: Christoph Kleinsasser, Christoph Kleinsasser

