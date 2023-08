Die „Christophorus“ dampft wieder

Auch bei Obmann Rupert Öhlknecht war die Freude groß: „Unsere Christophorus dampft wieder“. meinte er. Mit einem Zweitagesfest wurde die erfolgreiche Reaktivierung und Neuzulassung der „Dampflok 93.1421“ gefeiert. Das Flügelrad als Symbol der Eisenbahn begrüßte die Besucher des Eisenbahnmuseums. Und die konnten Einblicke in die legendäre Dampflok nehmen.

„Über ein Jahr wurde an der Lok gewerkt, Teile erneuert und wieder auf Vordermann gebracht. Alle zehn Jahre ist eine Inspektion nötig, um die Zulassung für eine Inbetriebnahme zu erhalten“, berichtete Öhlknecht, dem das Schicksal der Nostalgielok mehr als nur am Herzen liegt. „Es ist meine Lebesaufgabe“, erklärte Öhlknecht. Über 60.000 Euro wurden vom Verein des Waldviertler Eisenbahnmuseums aufgewendet. Dies sei nur durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Veranstaltungen und Sponsoring möglich. Für die Dampflokfreunde gab es Führerstandsmitfahrten auf der museumseigenen 93.1421Dampflok, die nach der erfolgreichen Reaktivierung wieder angeheizt wurde.

„Das Eisenbahnmuseum Sigmundsherberg ist nicht nur das nördlichste Eisenbahnmuseum in Österreich, sondern auch das einzige Eisenbahnmuseum, das sich in einem Eisenbahnknoten von einer internationalen Hauptbahn und zwei Regionalbahnen befindet“, berichtete Öhlknecht weiter. Mit Life-Musik wurde das Andampfen der 93.1412 gefeiert. Pater Milo Ambros zelebrierte am Sonntag eine Feldmesse. Ein buntes Programm bot für alle Gäste etwas, Fahrzeugschau, Museumsbesichtigung, Flohmarkt, Weinverkostung, Infostände, und ein Frühschoppenauftritt der „Fiata Musi“ ergänzten das bunte Programm an beiden Tagen.