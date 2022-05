Toller Andrang im Raritätenmuseum Röschitz

Werbung

Am Samstag besuchte die singende Trauner-Familie die Ausstellung. Zum Schaubacken wurde so manche Volksweise gemeinsam gesungen. Am Sonntag ging es um die Halbstarken und ihre Schlurfraketen. Zeitzeugen berichteten über die Erlebnisse mit den frisierten Mopeds. Es gab fünf echte Schlurfraketen zu bewundern.

So wurde erzählt, wie die erste Fahrt nach Italien verlief. Dort angekommen mussten sie feststellen, dass die Italiener viel schnellere Mopeds hatten und ihnen damit um die Ohren fuhren. Oder die erste Fahrt nach Maria Zell, angekommen ist nur die Hälfte der Gestarteten. Das Benzin wurde mit Altöl zum 2-Takt-Gemisch gemacht, um Geld zu sparen.

Bei einem lauen Mai Lüfterl ging der nostalgische Tag zu Ende. Auch Martin Lammerhuber, der operative Geschäftsführer der Kulturregion NÖ GmbH, stattete dem Raritäten Privat Museum einen Besuch ab.

