Das Waldviertel als „Paradies“ der Granate: Edelstein-Vortrag in Horn

Den Reigen der Museumsmittwoche 2023 in den Sommermonaten eröffnete Albert Prayer mit seinem Vortrag über die Waldviertler Granate und die Präsentation seiner Sondervitrine „Formen und Artenvielfalt der Waldviertler Granate.“ „Granate sind im Waldviertel nichts Besonderes oder gar Seltenes, an manchen Orten sind scheinbar sogar Feldwege damit gepflastert. Aber ihre Vielfalt an Farben und Formen begeistert Sammler seit langem und manchmal erreichen sie sogar Edelsteinqualität“, berichtete Prayer.

Der Vortragende nahm die Besucher mit auf einen reich bebilderten Streifzug durch die Granatfundstellen des Waldviertel, darunter bekannte Vorkommen aus Pernegg, Gebharts, Mold, Schönberg und Plank. Nicht weit von Eggenburg entfernt findet man auf den Feldern bei Maria Dreieichen herrlich glitzernde Glimmerschiefer, die rotbraunen Granat enthalten, mit etwas Glück sogar blauen Disthen. Albert Prayer gab auch Tipps, was man für einen guten Fund beachten soll, welche Tricks es gibt, auch auf stark abgesuchten Stellen noch fündig zu werden.

Prayer ist aktiver Mineraliensammler, langjähriger Mitarbeiter im Horner Museum und im Eggenburger Krahuletzmuseum. Seine umfangreiche Sammlung Waldviertler Mineralien kann gerne bei Voranmeldung besichtigt werden und steht der Wissenschaft jederzeit zur Verfügung.

Der nächste Museumsmittwoch findet am 5. Juli, ab 18.30 Uhr statt. Dabei betrachtet Karl Prillinger die Landwirtschaft kritisch und berichtet über das Agrarhistorischen Archiv in Wels.