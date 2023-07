Über Diversität in der Landwirtschaft

Im Rahmen des Museums-Mittwochs im Horner Museum betrachtete Karl Prillinger die Landwirtschaft kritisch und beleuchtete das Agrarhistorische Archiv in Wels. In seinem Vortrag wies Prillinger auf die hohe Diversität in der Landwirtschaft hin und meinte: „Über die Bedeutung des Themas ist man sich einig, die Umsetzung bleibt aber unklar.“ Das zentrale Problem sieht er in der Flächenkonkurrenz zwischen Landwirten und Artenschützern. Während kleine Bauernhöfe nach und nach verschwinden, werden die großen Betriebe immer noch größer, wie Prillinger darlegte.

Laut Prillinger ist das Agrarhistorische Archiv in Wels erste Anlaufstelle für das Thema „Historische Landtechnik“ im deutschsprachigem Raum. Es steht allen Interessierten zur Verfügung und wird laufend ergänzt, erweitert und digitalisiert, um es in leicht zugänglicher From für die Nachwelt zu erhalten. Das Agrarhistorische Archiv beherbergt die größte bekannte Sammlung an geschichtlich relevanten Belegen über die Entwicklung der Landtechnik seit 1663. Im Hausmuseum werden die bedeutendsten Meilensteine der Agrargeschichte in einer eigenen Ausstellung präsentiert. Die Sammlung wird ständig weiterentwickelt und ergänzt und ist mit über 850.000 verschiedenen Belegen, die mittlerweile größte bekannte Sammlung dieser Art in Mitteleuropa.