Wie sehen Künstler die Stadt Horn?

Im Museum Horn wurde die beliebte Vortragsreihe „Museumsmittwoch“ mit der Führung von Wolfgang Andraschek durch die Sonderausstellung „Künstler sehen Horn“ und dem Referat von Reinhard Litschauer der Wissenswertes zum Thema „Digital-Painting“ mittels Multimedia präsentierte, fortgesetzt.

„148 Kunstwerke von 101 Künstlern ab dem beginnenden 20. Jahrhundert zeigen ihre Sicht auf Horn. Die Bilder stammen aus den Beständen des Museums Horn und von 36 Leihgebern. Darunter Künstler von internationaler Anerkennung wie Karl Korab und Friedensreich Hundertwasser“, berichtete Andraschek. In der Ausstellung ist das gesamte Museum Bühne für die Sichtweisen der Künstler über die Stadt. „Eine Bilderwelt, in die es einzutauchen lohnt“, betonte der Kurator.

„Jede Stadt hat ihre Geschichte und ist doch ein Teil der Geschichte des Landes“ meinte Reinhard Litschauer der in seinem Referat das „Digital-Painting“ zum Thema hatte. Das von ihm am Computer designte Bild, zeigt eine Szene auf dem entstandenen Horner Stadtsee, in Erinnerung an ein Werbeplakat der Sommerfrische in den 50er Jahren.

Mit dem „Museumsmittwoch“ hat das Team des Museum Horn eine Vortragsreihe begründet, in der sich Kuratoren und Referenten der Geschichte, hauseigenen Sammlungen und Beziehungen mit der Region und der Welt widmen. Die Vorträge finden immer mittwochs im Museum Horn um 18.30 Uhr statt. Nächster Vortrag: Biolandbau im Klimawandel von Josef Strommer am 9. August.