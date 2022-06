Eggenburg freut sich wieder auf laue Musik-Nächte

Die „Music-Night ist back in town“ – groß ist die Freude bei Tina Stift vom Lokal „Die Kramerey“ in Eggenburg. Gemeinsam mit drei Wirte-Kollegen und Martin Schober vom Wirtschaftsbund ist es ihr gelungen, nach einer kleinen Pause die beliebte Veranstaltungsreihe zu reanimieren. An vier Abenden wird es in – und ersmals auch um – Eggenburg Musikgenuss vom Feinsten gepaart mit gepflegter Kulinarik geben. Wie gewohnt finden die Termine immer an Montagen von 19 bis 23 Uhr statt.

Der Auftakt am 20. Juni ist gleich eine Premiere

Denn erstmals ist das neue Premium-Motel „SleepIN“ von Günther Gastecker mit dabei. Hier wird mit der New Orleans Dixieland Band Dixie und Swing geboten. Es folgt eine absolute Neuheit – der UHC Eggenburg hat bereits bei vielen großen Events ein gutes Händchen bewiesen und veranstaltet die Music-Night am Hauptplatz vor dem Gasthaus Seher. Fixpunkt: In der Kramerey geht es am 4. Juli mit den „Beislkosmonauten“ so richtig ab. Den Abschluss macht die dritte Premiere: Die erste „Auswärtspartie“ der „Music Night“ gibt’s am 18. Juli in Biergreissler Max Gaspars Straninger Hof.

Besser „neu“ als gar nicht

