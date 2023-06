Bundes-Silber für Bettina Funk aus Eggenburg

Den großartigen 2. Preis hat Bettina Funk mit ihrem Horn beim Bundeswettbewerb von prima la musica in Graz erreicht. Die 13-jährige Eggenburgerin lernt seit sieben Jahren in der Musikschule Retz bei Oliver Gilg. Ihr musikalisches Talent präsentierte sie mit Stücken von Wolfgang Amadeus Mozart, Camille Saint-Saëns und Alexis Ciesla der Jury. Dazu wurde die Hornistin am Klavier von Carmen Manera Guzman begleitet. Bereits in den vergangenen Jahren hat Bettina Funk bei Wettbewerben den ersten Preis sei es solistisch oder in einem Ensemble gewonnen. Kurz nach dem 2. Preis bei prima la musica erspielte sie sich auch noch das Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber mit „Sehr gutem Erfolg“.