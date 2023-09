Horn: Jeunesse-Reihe startet wieder durch

Die Jeunesse-Konzertreihe in Horn startet wieder: Am 5. Oktober gestaltet das Ensemble „Phildrumonic“ unter dem Titel „A Drummer's Diary“ das Auftaktkonzert mit einem Schlagwerk-Abend im Campus Horn. Insgesamt werden heuer wieder fünf Abendkonzerte und vier Kinderkonzerte geboten.

Ziel der Jeunesse-Reihe sei es, einerseits Top-Künstler in die Region zu holen und es den Gästen zu ermöglichen, diese Konzerte zu günstigen Preisen genießen zu können. Andererseits soll auch jungen Musik-Talenten aus der Region die Möglichkeit geboten werden, Auftritte zu absolvieren, sagt Jeunesse-Leiter Harald Schuh. Aus dieser Kombination haben sich laut Schuh auch schon viele Kontakte ergeben, auch der Kontakte zu Ex-Lehrern an der W.A. Mozart Musikschule Horn oder zu jungen Künstlern, die als künftige Lehrkräfte in Frage kommen. Gerade nach der Coronapause habe der Zuspruch durch das Publikum für diese Reihe wieder Fahrt aufgenommen.

Als Künstler aus der Region sind heuer auch wieder Joachim und Monika Celoud sowie Karoline Schöbinger-Muck und Daniel Muck (am 14. März 2024) in horn zu hören. Etwas ganz Besonderes wird es am 25. April 2024 geben. Da gastiert das „Danue Brass Ensemble“ in Horn. Als „Start Up!“-Konzert dürfen im Vorprogramm dieses Top-Blech-Ensembles junge Talente aus der Musikschule Horn ihr Können zeigen. Höhepunkt für Kinder: Am 25. April gastiert Marko Simsa mit „Filipp Frosch und das Geheimnis des Wassers“ in der Kulisse im Campus Horn.

Karten für die Konzertreihe gibt's in der W.A. Mozart Musikschule Horn (02982/2426 oder horn@jeunesse.at).

Das Programm

Abendkonzerte:

5. Oktober: Phildrumonic - A Drummer's Diary, 19.30 Uhr, Campus Horn/Kulisse

14. Dezember: Straka-Benner-Fuksa - Eine Sommerreise - vier neapolitanische Volkslieder, 19.30 Uhr, Kunsthaus Horn

24. Jänner: Holawind - Hast du Zeit?, 19.30 Uhr, Kunsthaus Horn

14. März: Streich-Holz-Quartett - Musik der Thaya entlang, 19.30 Uhr, Kunsthaus Horn

25. April: Danube Brass Ensemble, 19.30 Uhr Campus Horn/Kulisse, ab 18.45 Uhr: Start-Up-Konzert mit Schülern der Musikschule horn

Familienkonzerte:

5. Oktober: Philklang - hör mal, was da klingt, 16 Uhr, Campus Horn/Kulisse

24. Jänner: Brasilien, das Land meiner Träume, 16 Uhr, Kunsthaus Horn

14. März: Turbo Thilda: Heldin im Schlummerland, 16 Uhr, Kunsthaus Horn

25. April: Filipp Frosch und das Geheimnis des Wassers, 16 Uhr, Campus Horn/Kulisse