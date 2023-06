Gerockt, wo sonst die Kühe weiden: Musik-Festival in Frauenhofen

Endlich wieder ins Menschengetümmel und Gewühle vor der Bühne stürzen. Das Musikfestival „Rock die Weide“ hatte zum zweiten Mal das Potenzial dafür. Das Musikfestival sorgte bei den Besuchern für ein noch nie dagewesenes Erlebnis der Extraklasse.

Das Organisationsteam brachte eine sehr bunte Mischung aus Subkultur und Newcomer quer durch alle Disziplinen der Popkultur auf die Bühne. Es war ein chillige Event, ein unglaubliches Open Air-Erlebnis bei dem Musik, Natur und Besucher in absoluter Einheit vereint und restlos begeistert waren. Teft (Rock), So much more (Punkrock), Glazed Curtains (Alternative, Grunge), Dubbersoul (Reggae, Dub), Damion Lee & Band (Hip-Hop, Funk) und Hotel Balkan (Balkan, Tango) und die Afterparty DJs „The Renegades“ und „Plato“ ließen das Areal beben. Umrahmt wurde das Zweitages-Festival von genialen Sideacts und Top-Food- & Beverage aus der Region.

Damit die Kehle vom vielen Mitsingen nicht austrocknete, sorgten Bars und Bierstand für Abhilfe. Für das leibliches Wohl wurde selbstverständlich auch bestens vom Biohof Steinböck gesorgt. „Daher starten wir das ganze nun jedes Jahr“, erklärte Organisator René Leitgeb. Daher werden auch 2024 wieder „Dorfkinder feiern“, wenn es wieder heißt „Rock die Weide“.