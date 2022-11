Grenzlandmusikverein Zissersdorf: Nach Ausflug zum Glühweinstand

Intensive Tage erlebt der Grenzlandmusikverein Zissersdorf. Am Wochenende erlebten die Musiker einen Ausflug nach Budweis. Nach einer Führung durch die Altstadt und einem gemeinsamen Mittagessen wurde die staatliche Brauerei "Budweiser" besichtigt - und auch die Verkostung von frisch gebrautem Bier durfte in diesem Zuge nicht fehlen.

Am kommenden Wochenende steht für den Verein dann der große Glühweinstand im Garten des Musikerheims in Zissersdorf an. Am Samstag, 19. November, geht's um 17.30 Uhr los. Am Sonntag, 20. November, gestalten die Music Minis zunächst um 10 Uhr die Messe in der Kirche Zissersdorf, ehe es zum gemütlichen Beisammensein zum Glühweinstand im Musikheimgarten geht. Dabei spielt der GLMV auf.

Der Reinerlös dient dem Ankauf von Notenmaterial und Instrumenten.

