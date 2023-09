20 Schüler lieferten einen „gemeinsamen Streich“

„Ein gemeinsamer Streich" - so nennt sich die jahrliche Musikwoche für Streichinstrumente, die von den Instrumentallehrern Gudrun Höbarth, Gottfried Plank, Roland Larcher und Ursula Bazazan-Feest geleitet wurde. An dieser Woche nahmen 20 Schüler im Alter von sieben bis mehr als 50 Jahren aus den Musikschulen Horn, Korneuburg und Groß Siegharts teil. In dieser Streicher-Woche wurde sowohl in Ensembles als auch im Orchesterverband musiziert. Mit viel Spaß und Freude ging die Woche mit einem fulminanten Konzert am Arena Parkplatz in Horn zu Ende.