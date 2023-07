In die Blasmusikwelt eingetaucht

Eine erfreuliche Bilanz konnte heuer die Bezirksarbeitsgemeinschaft Horn – Waidhofen mit der „Musikfabrik“ in Raabs erzielen. Mehr als 100 Jugendliche kamen zur Musikwoche, bei der sie von zehn Referenten musikalisch weitergebildet wurden.

In der „Takt-Manufaktur“ wurden Bläserklassen und Anfänger im ersten oder zweiten Lehrjahr unterrichtet, in der „Ton-Werkstatt“ oder der „Klangschmiede“ dann fortgeschrittene Schüler. Bezirksstabführer Albert Sainitzer erklärte die ersten Grundkenntnisse des Marschierens. Einzelunterricht bei den Referenten und Orchesterstunden für das gemeinsame Musizieren waren Teil der Musikwoche. Ansprechpersonen für die Schüler waren Mathias Nothmüller und Florian Bauer, im Hintergrund zog Bezirksjugendreferent Stefan Pfaunz die Fäden.

Im Rahmen der „Musikfabrik“ legten auch mehr als 20 Schüler die Prüfungen für Leistungsabzeichen in Bronze und Silber mit Erfolg ab – sowohl am hohen Blech, am tiefen Blech und am Holz und heuer auch am Schlagwerk. Bei den Abschlusskonzerten war der Turnsaal in Raabs voll mit begeisterten Eltern, Großeltern und Verwandten, die die Kinder mit kräftigem Applaus unterstützten. Bereits nach dem ersten Orchesterstück forderten die Zuhörer lautstark „Zugabe“ - etwas, das keine anderer Kapelle so leicht schafft.

Wegen des positiven Verlaufs wird es auch im kommenden Jahr wieder eine „Musikfabrik“ in der Mittelschule Raabs geben.