Langauerinnen für Solo-Bewerb

In der Vorwoche stand in Oberndorf ein Konzert explizit für jene SchülerInnen der Musikschule Thayatal auf dem Plan, die heuer bei „Jugend musiziert“ antreten. Aus Langau werden Anna Bayer und Sophie Stark bei diesem wichtigsten Nachwuchswettbewerb des Landes mit dabei sein. Die Landeswertung des Jugendmusikwettbewerbes „prima la musica 2023“ wird Anfang März im Festspielhaus St. Pölten ausgetragen.

Zurzeit bereiten sich die Teilnehmer aus der Musikschule Thayatal für die Solowertung vor, das Konzert diente dazu, ihr Wettbewerbsprogramm schon einmal vor Publikum aufzuführen. Beide Teilnehmer aus Langau werden in der Blockflötenklasse von Marlene Olbricht unterrichtet. Sophia Stark tritt in der Altersgruppe A an, Anna Bayer in der AG I. Sophia Stark meisterte ein selbstgeschriebenes Stück ihrer Lehrerin mit viel Hingabe, Anna Bayer konnte mit dem Einsatz von insgesamt sechs Blockflöten in nur einem Stück faszinieren. Das Vorkonzert war ein voller Erfolg und ein wichtiger Baustein in der Vorbereitungsphase. Christoph Eberhardt begleitet die jungen Talente am Klavier bei Konzerten und dem Wettbewerb selbst und steht ihnen im Übeprozess als wertvoller Wegbegleiter zur Seite.

Aus der Musikschule Thayatal nehmen vom Standort Oberndorf auch Sebastian Kranzl am Saxophon und Katharina Waitz an der Querflöte an der Landeswertung teil. Lob gab es für alle vier von Musikschulleiter Michael Treadaway, die Wettbewerbsvorbereitung fordere viel Disziplin, Übung und Hingabe von Schülern, Lehrern und Eltern.

