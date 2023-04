Weitersfelder Schüler auf Reise zu Regenbogen

„Einfach großartig“ – mit diesen Worten brachte Gerhard Forman, NÖ Landeskapellmeister und Leiter der Musikschule Retzerland, die Leistung der Kinder auf den Punkt. Schließlich hatten sie großartige Talente, mitreißende Musik und eine berührende Geschichte auf die Bühne gebracht. In dem Stück „Regenbogenland“, geschrieben und inszeniert von Josef Newerkla, bekommen die drei Marienkäfer Laura Sporer, Amelie Stark und David Neunteufl die Hausaufgabe, das Glück zu suchen. Zu finden sei dies im Regenbogenland.

Schulorchester und -chor bewiesen ihr Können

Auf dem Weg dorthin kommt das Trio bei tanzenden Honigbienen, bei Schülern der Mittelschule, bei den seltenen Smaragdeidechsen und bei der scheuen Wildkatze im Nationalpark Thayatal vorbei. Unterstützt werden sie dabei vom Schulorchester und vom Schulchor unter der Leitung von Karoline Schöbinger-Muck.

Bei den verschiedenen Stationen erkennen die Käferschüler, was es bedeutet, glücklich zu sein. Nämlich nach getaner Arbeit gemeinsam zu feiern, füreinander da zu sein, wenn jemand Hilfe braucht, oder schlichtweg zu schätzen, wo man lebt und arbeitet beziehungsweise zur Schule geht. Im Fall der Käfer ist dies eben die Mittelschule Weitersfeld. „Wir haben alle riesiges Glück, dass wir in eine Schule gehen dürfen, die uns solche Aufgaben gibt“, sagt Hauptdarsteller David Neunteufl am Schluss des Stücks, ehe Schauspieler, Chor und Orchester noch einmal ein Lied anstimmten: „Kunterbunt und farbenfroh, das gibt es sonst nirgendwo!“

Diese Liedzeile griff auch Direktorin Silvia Chudoba auf und verwies auf die zahlreichen Kooperationen mit der Musikschule Retzerland, dem Nationalpark Thayatal und der Jugendkapelle Weitersfeld sowie auf das Team der Mittelschule, ohne die ein Projekt wie dieses nicht so erfolgreich umgesetzt werden könne.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.