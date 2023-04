Musiker-Jugend drängt nach vorne

Zunächst geigte am Palmsonntag das Junior Blasorchester der Musikschule Eggenburg unter der Leitung von Stefanie Stift auf. Dann bot der Musikverein Röschitz Blasmusik vom Feisten bei seinem 39. Frühjahrkonzert. Und das elegant, dynamisch, spannend, interessant und unterhaltsam. Charmant durch das Konzert führte Daniela Neumayer.

Moderne Klänge im zweiten Programm-Teil

Unter der Stabführung der Kapellmeister Stefan Stift, Christine Weinkopf und Franz-Joseph Stift präsentierten die 54 Musiker ein sehr anspruchsvolles und gefälliges Programm, das vor der Pause den „Operetten Marsch“ aus dem Zigeunerbaron von Johann Strauß Sohn, „Bahn Frei“ von Eduard Strauß, ein Operetten-Medley aus „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauß Sohn, „Monumentum“ von Martin Scharnagl und den Konzertmarsch „Mons Solus“ von Lorenz Eibegger umfasste. Im zweiten Teil standen Pop-Songs, Rock-Medleys, Filmmusik und zum Abschluss die Polka „Eine letzte Runde“ von Markus Nentwich auf dem Programm. So war das große Frühlingskonzert – es war bis auf den letzten Platz besetzt – einmal mehr das musikalische Highlight im Röschitzer Kulturprogramm. Die Gäste gratulierten jedenfalls mit viel, viel Applaus.

Mit Stolz präsentierte der Musikverein im Rahmen dieses Frühlingskonzertes auch seinen erfolgreichen Nachwuchs. So übergab Jugendreferentin Karin Krottendorfer-Stift zusammen mit Obmann Johann Gruber fünf Leistungsabzeichen an die jungen Musikaer Edgar Tiller, Paul Neuhold, Katharina Krottendorfer, Emma Edlinger und Katharina Frischauf. Ehrungen und Auszeichnungen langjähriger aktiver Musikanten waren ein weiterer besonderer Höhepunkt an diesem Abend.

Nach zwei Zugaben war dann aber leider Schluss. Mit einem gemütlichen Stehachterl in der Vinothek des W4 ließen Musikanten und Gäste diesen abwechslungsreichen Blasmusikabend gemeinsam ausklingen.

Die Jugendleistungsabzeichen erhielten Edgar Tiller, Paul Neuhold, Katharina Krottendorfer, Emma Edlinger und Katharina Frischauf (vorne, von links) im Rahmen des Frühjahrskonzert durch Kapellmeister Stefan Stift, Dominik Sommerer, Bürgermeister Ch Foto: Eduard Reininger

