Das bestätigte Bezirkshauptmann Johannes Kranner. Die Fälle der Mutation seien im gesamten Bezirk zu finden, eine Häufung oder einen Cluster gebe es nicht, sagt er.

Nachdem am Mittwoch 15 und am Donnertag 13 Infektionen gemeldet wurden, stieg die Zahl der insgesamt infizierten am Donnerstag auf 104 an. Laut Kranner ist durch die Zahl der Genesenen dieser Wert mit Freitag aber wieder auf weniger als 100 gefallen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt mit Freitag übrigens bei 197.

Auch wenn es keine Clusterbildung gebe, so sei doch in vier Bezirksgemeinden eine Häufung an Fällen zu erkennen. Er werde den Kontakt mit den betreffenden Bürgermeistern verstärken. Ebenfalls intensiviert werden sollen übrigens die Kontrollen der Einhaltung der einzelnen Corona-Maßnahmen. Aber, so Kranner: „Alles steht und fällt mit der Eigenverantwortung der Menschen", wiederholt er seinen schon häufig vorgebrachten Appell an die Bürger.

Da diese Eigenverantwortung offenbar nicht immer gegeben ist, werde man auch beim „Contact Tracing" künftig wieder forscher zu Werk gehen, um Infektionsketten besser erkennen zu können.

Betroffen sind mit Einzelfällen auch Kindergärten und Schulen, allerdings bessere hier sich die Lage bereits wieder. Man werde dennoch auch in diesem Bereich künftig verstärkt mit K1-Absonderungen arbeiten, sagt Kranner.