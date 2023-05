Frauenpower nicht nur zum Muttertag

„Jedes zweite Unternehmen, das in Niederösterreich gegründet wird, wird von einer Frau gegründet“, weiß Margarete Jarmer, Obfrau der Wirtschaftskammer Horn. „Frauen sind eine starke Macht in der Wirtschaft, diese Zahlen belegen das ganz eindrücklich“. Dabei gründen Frauen vor allem Klein- und Mittelbetriebe und wären in diesem Segment ganz zentral für die heimische Wirtschaftsstruktur. Trotz dieses enormen weiblichen Eifers, in der Wirtschaft mitzumischen, gibt es aber nach wie vor große Hürden, berichtet die Wirtschaftskammer-Obfrau. Berufstätigkeit mit Kindern und Familie zu vereinbaren, stelle immer noch viele Frauen vor Schwierigkeiten.

Auch die Frage, ob Vollzeitarbeit möglich sei, oder sich in Anbetracht der Kinderbetreuung nur eine Teilzeitstelle ausgehe, sei virulent und beschäftige viele Frauen, so Jarmer. „Das ist ein großes Thema und betrifft alle Frauen, egal ob Arbeitnehmerin, Arbeitgeberin oder Selbstständige.“ Erfreulicherweise tue sich beim Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen etwas, auch im Bezirk Horn werde das Angebot besser, meint Jarmer. Das sei auch ganz wichtig, „denn die meisten Frauen wollen ein oder eineinhalb Jahre nach der Geburt eines Kindes wieder arbeiten gehen und selbst ihr Geld verdienen“, erzählt Jarmer der NÖN.

Bürgermeisterin Allram: „Mann muss mitspielen“

Wie es ist, eine Familie und ein politisches Amt unter einen Hut zu bekommen, weiß Elisabeth Allram, Bürgermeisterin von Brunn an der Wild. Allram - Mutter zweier mittlerweile erwachsener Kinder - begann selbst erst in einem höheren Alter, als die Kindererziehung abgeschlossen war, sich politisch zu engagieren. Davor hätte sie durch die Mehrfachbelastung als berufstätige Mutter schlicht keine Zeit dafür gefunden, schildert sie die Hürden im NÖN-Gespräch. „In der Gemeindepolitik musst du viele Termine wahrnehmen und bist oft auch an Abenden und Wochenenden unterwegs. Mit kleinen Kindern zuhause ist das praktisch unmöglich.“ Generell sei Unterstützung wichtig, wenn man sich politisch einbringen wolle: „Der Mann muss mitspielen, sonst klappt das nicht“, meint Allram.

In Bezug auf Karrierewünsche fallen der Brunner Bürgermeisterin auch Generationsunterschiede auf. Viele junge Frauen würden schon sehr früh wieder in den Beruf einsteigen wollen. Manche müssten auch aus rein finanziellen Gründen arbeiten gehen. Verglichen mit ihrer eigenen Generation habe sich hier einiges verändert, so Allram. Positiv sei jedenfalls, dass viele Männer heute stärker im Haushalt und der Kinderbetreuung involviert seien.

Muttertag als Wirtschaftsfaktor

Auch für die Wirtschaft ist der Muttertag ein großes Thema. „Wir erwarten uns viel vom Muttertag, ist dieser Tag doch ganz zentral für unsere Branche“, erzählt Ludwig Band von der Gärtnerei Band in Horn. Erfreulicherweise habe die Pandemie zu keinen nennenswerten Geschäftseinbußen geführt, auch in den letzten Jahren hätten die Leute zum Muttertag viele Blumen geschenkt. Einen leichten Rückgang habe man aber letztes Jahr bemerkt: „Da sind wieder viele Menschen verreist und haben ihr Geld lieber in Urlaub statt in Blumen investiert“, erklärt sich Band diese Entwicklung. Im Moment spüre man aber auch in der Floristik die hohen Preise. „Unsere Branche ist relativ energielastig, außerdem fallen stets Transportkosten an, weil ein Großteil unserer Waren aus Deutschland und Holland kommt“, berichtet Band. Gerade bei den Transportkosten merke er im Moment saftige Aufschläge für Diesel. Daher hätte er heuer erstmals seit vielen Jahren auch wieder einige Preise anheben müssen.

Goldschmuck und Blumen nachgefragt

Gibt es neue Trends beim Blumenschenken? Am beliebtesten sei zum Muttertag immer noch die Hortensie. „Das ist die klassische Muttertagsblume, die geht immer“, so Band. Neben Schnittblumen verkaufe er für den Muttertag aber auch viele Gartenpflanzen zum Einsetzen.

Auch Michael Straßberger, vom Schmuck- und Uhrengeschäft Straßberger in Horn, hofft auf gute Umsätze zum Muttertag. In der Schmuckbranche bemerke er die Inflation schon seit geraumer Zeit: „Die Leute schauen genauer und überlegen länger, ob sie sich wirklich etwas kaufen sollen“, schildert Straßberger im NÖN-Gespräch die gedämpfte Kaufbereitschaft. Diese habe aber einen interessanten Nebeneffekt: „Gediegener, klassischer Schmuck, vor allem aus Gold, ist wieder sehr nachgefragt.“ Wenn schon, dann richtig, lautet also offenbar das Motto vieler Kunden. Modeschmuck und kleinere Accessoires würden sich im Moment nicht so gut verkaufen, erzählt der Juwelier. Stellen die Blumenverkäufer zum Muttertag eine große Konkurrenz für den Schmuckhandel dar? „Natürlich produziert der Muttertag gerade für Floristen und Juweliere ein bisschen eine Konkurrenzsituation. Aber die Kombination macht’s aus, zum Schmuck passen Blumen natürlich gut dazu“, meint Straßberger. Und was halten Frauen und Mütter vom Muttertag? Wirtschaftskammer-Obfrau Jarmer: „Der Muttertag ist eine nette Institution und auch für die Wirtschaft ein ganz wichtiger Faktor. Schön wäre es aber, wenn man nicht nur einmal im Jahr an die Mütter denken würde

