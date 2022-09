Garser Pfarrer Zemliczka verabschiedet

Die Gemeindevertretung mit Bürgermeister Martin Falk und Vize Paula Uitz an der Spitze, die Feuerwehren der Großgemeinde, der ÖKB, die Fleischerzunft, die Pfadfinder, der Jagdverein St. Hubertus und natürlich Pfarrkirchen- und -gemeinderat sowie die Mitarbeiterinnen im Sekretariat waren nebst vielen Gläubigen gekommen, um noch einmal mit „ihrem“ Pfarrer den Gottesdienst zu feiern, der vom Gesang- und Musikverein würdig musikalisch gestaltet wurde.

Mit dabei auch die Diakone Hermann Treml, Josef Kranzler und Karl Mühlberger sowie Pater Martin aus Indien – er war vor einiger Zeit etliche Monate in Gars – , dessen Waisenhaus die Geldgeschenke zukamen, so wie es sich Zemliczka gewünscht hatte.

In der Predigt ließ der 70-Jährige, der seine Pension in Horn verbringen und dort in der Krankenhausseelsorge und im Stephansheim tätig sein wird, im Zeitraffer seine 23 Jahre in Gars vorüberziehen. „Meine Stärke ist es, die anderen arbeiten zu lassen“, schmunzelte er und erinnerte etwa an Sanierung und Öffnung des Pfarrhofs, die neuen Jugendräume, die Renovierung der Kirche außen und innen oder die Umstellung auf Fernwärme.

Und an die vielen gemeinsamen Feste und Feiern, die Wallfahrten und Reisen. „Ich blicke dankbar auf die Zeit in dieser Gemeinschaft zurück, auf die vielen persönlichen Freundschaften, die mir immer Kraft gegeben haben.“

Dankbar zeigten sich auch Feuerwehrkommandant René Gigl („Du hast dich als Feuerwehrkurat immer gut mit uns verstanden.“), Pfarrgemeinderätin Linda Marlovits („Du warst immer für alle da, von den Kleinsten bis zu den Pensionisten, hast viele Gespräche geführt und uns Kraft gegeben.“) und Pfarrkirchenrat Franz Weigl („Wir sind dankbar für deine Freundschaft und wünschen dir alles Gute für deine neue Aufgabe.“).

„Da gab’s nix Don Camillo und Peppone in Gars“, brachte Bürgermeister Martin Falk die Messbesucher zum Lachen. „Wir haben ja beide im Jahr 1999 unser Amt angetreten und somit gemeinsam Gars ins zweite Jahrtausend geführt. Wir lassen dich nur ungern ziehen. Ich bin überzeugt, du lässt sicher ein Stück deines Herzens hier zurück.“

Das letzte Wort hatte dann natürlich der Pfarrer, der mit folgendem Gebet schloss: „Lieber Gott, verzeihe meinen Vorrednern ihre Übertreibungen und mir, dass ich daran Gefallen gefunden habe.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.