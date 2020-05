Fahrlässige Tötung: Diversion und 700 Euro .

Wegen der fahrlässigen Tötung an ihrem Ehemann musste sich eine 60-jährige Frau aus dem Bezirk Korneuburg am Bezirksgericht Horn verantworten. Im September des Vorjahres war die Frau bei einer Motorradtour in Stoitzendorf auf das Bike ihres Mannes aufgefahren.