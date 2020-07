Wie Pfarrer Milo Ambros erklärt, wurde das für Sonntag nach der Heiligen Messe und der Kraftfahrzeugsegnung geplante Kaffee- und Sektfrühstück im Pfarrhof wegen des Corona-Ausbruchs in einem Schlachtbetrieb in der Nähe von Eggenburg abgesagt. Auch das für heute (Freitag) Abend geplante Grillfest des ESV Sigmundsherberg wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation in der Umgebung auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Planmäßig über die Bühne gehen soll hingegen das Mondscheinkino Eggenburg, das am 30. Juli in die Saison startet.