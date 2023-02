Überholmanöver missglückt Nach Crash: 76-jähriger Unfall-Lenker mit Heli ins Spital

E in 76-Jähriger aus dem Bezirk Horn krachte am 17. Februar beim Versuch, auf der B2 zwischen Kühnring und Maria Dreieichen einen Traktor zu überholen, in den Gegenverkehr. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Landesklinikum St. Pölten geflogen.