Gerald Paulik hatte schon am Montag der Vorwoche Hagel niederkommen sehen, aber das war im Vergleich zum Donnerstag harmlos. Er kennt Starkregen-Ereignisse und erinnert sich noch ans größere Hochwasser im Jahr 2010, aber einen derart gravierenden Hagelschauer hat er bis jetzt noch nicht erlebt.

„Wir haben Glück gehabt, unsere Dächer hat’s nicht getroffen“, schildert Paulik. Nur vereinzelt verzeichnet seine Ortschaft Mühlfeld Schäden an Gebäuden. „Aber draußen ist’s massiv.“ Die Wintergerste wäre bald reif gewesen, deshalb leidet dieses Getreide am meisten unter dem Hagel. Die Ähren sind geknickt, die Körner kullerten raus. Der Landwirt rechnet mit einer Schadenshöhe von 50 bis 100 Prozent. „Die Profis von der Hagelversicherung werden das genau sagen können“, steht die Begutachtung erst bevor.

„Was spannend ist, dass die vergangenen Hagelereignisse im Bezirk anders verlaufen sind.“ Bauernkammer-Obmann Herbert Hofer

Weizen, Raps, Zuckerrüben und Kukuruz sind getroffen, – der Kürbis fristet ein welkes Dasein. Er hatte schon eine Größe von bis zu 40 Zentimeter erreicht, jetzt ist ein Gerippe zu sehen, dann und wann ein Blatt. Paulik ist sich sicher, dass er wieder austreibt. Nur: Es werde zu spät für eine vollständige Reifung der Kürbiskerne sein.

„Jetzt schwimmen die Enten im Kürbisfeld“, lächelt Pauliks Frau Andrea. 80 Millimeter Regen ist niedergegangen, die Lacken stehen am Montag noch. „Das Einzige, was man machen kann, ist, sich versichern zu lassen“, sagt Gerald Paulik. „Ein Ernteersatz ist es aber nicht“, ergänzt Andrea Paulik. Und Arbeit falle trotzdem an: „Man muss das Feld bewirtschaften, aber das wird man schon zusammenkriegen“, sagt ihr Mann.

Ihre Fröhlichkeit haben sie trotz der Wetterextreme nicht verloren – und trotzdem: „Wir hoffen, dass so etwas nicht mehr kommt.“ Die Landwirtschaft in ihrer Region hatte Anfang des Jahres mit einer Trockenheit zu kämpfen, dann hat’s geschüttet, dass der Boden kaum etwas aufnehmen konnte.

Horn als Hagel-Hotspot, Feld & Wein betroffen

„Wenn man’s mit Hollabrunn und Zwettl vergleicht, ist es bei uns weniger“, gibt Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer einen Überblick über die Hagel-Folgeschäden. „Aber die Feldkulturen vor allem im Horner Raum und angrenzenden Ortschaften hat’s massiv erwischt.“ Und „gerade im Weinbau dürften die Schäden relativ hoch sein.“ Den Schadensumfang kann er – auf den Bezirk heruntergebrochen –momentan nicht in Zahlen erfassen.

Die weißen Stellen dieser Weizen-Ähre sind leer, ohne Körner. Karin Widhalm

„Was spannend ist, dass die vergangenen Hagelereignisse im Bezirk anders verlaufen sind“, erklärt Hofer. Er kenne Hagelschneisen: „Das ist in dem Fall nicht passiert, außer in Horn.“ Die Ereignisse treten kleinregional auf, „dafür mit riesengroßen Hagelkörnern“. Betroffen sei dann alles, selbst die jungen Triebe im Wald. „Aber der große Schaden ist in der Landwirtschaft und im Wein, und natürlich auch an landwirtschaftlichen Gebäuden.“

Der Sommer steht erst am Anfang: „Normalerweise fängt die Hagelsaison um diese Zeit an und endet Mitte September. Wir haben fast drei Monate, wo’s hageln kann“, erklärt Hofer. „Ich bin kein Meteorologe, aber es ist irrsinnig viel Feuchtigkeit in der Luft, wir haben hohe Temperaturen: Die Wetterküche ist angerichtet. Das Potenzial ist da.“

Das Unwetter hat die Feuerwehren zudem stark gefordert: 40 Feuerwehren stellten sich in 136 Einsätzen den Überflutungen und Vermurungen, pumpten Wasser um oder schichteten Sandsäcke auf. Angelpunkt war die Region Horn: Die Hagelkörner beschädigten Fahrzeuge der Autohäuser – und zerstörten die Glashäuser der Gärtnerei Band.

Rückhaltebecken: „Hat sich sehr bewährt“

Einen Lichtblick sieht Vizebürgermeister Johannes Hofer (Sigmundsherberg): „Wenn wir das Rückhaltebecken in Theras nicht hätten, wären wir wie seinerzeit geschwommen“, erklärt er. Der Hochwasserschutz ist vor drei Jahren westlich von Theras fertiggestellt worden. „Das hat sich sehr bewährt, da sind sicher private Häuser geschützt worden“, zahlt sich für ihn die hohe Investition mehr als aus.

Allentsteig hat es im Waldviertel am härtesten getroffen: Die Gemeinde im Bezirk Zwettl ist Katastrophengebiet. Feuerwehren aus Nachbarbezirken, das Bundesheer und die Straßenmeisterei rückten zusammen, um zu helfen. Bis zu sechs Zentimeter große Hagelkörner haben Dächer zerstört.