Nach einem anonymen Hinweis, der bei der Polizeiinspektion Gars einging, wurden ein 60-jähriger aus dem Bezirk Horn und seine 52-jährige Gattin als Täter ausgeforscht. Die beiden hatten das Schwert im Zuge einer Schlossführung gestohlen ( wir hatten über die Fahndung berichtet, siehe hier und unten).

Nachdem die anderen Besucher die Waffenkammer verlassen hatten, nahm der Mann das Schwert aus der Wandhalterung und steckte es in sein linkes Hosenbein, den Schaft des Schwertes verdeckte er durch eine mitgebrachte Jacke. Seine Frau achtete währenddessen darauf, dass kein Besucher mehr in die Waffenkammer zurückkommen würde.

Durch die Medienberichte dürften die Täter nervös geworden sein, der Mann verpackte das Schwert in Stoff und versteckte es durch eine Revisionstür in der abgehängten Decke seiner Wohnung. Bei einer Hausdurchsuchung, die gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Eggenburg am 28. Oktober in der Wohnung des Paares durchgeführt wurde, teilten die Täter der Polizei das Versteck des Schwertes mit.

Der Beschuldigte gab bei seiner Einvernahme an, dass er von der Waffenkammer und insbesondere von den Schwertern so beeindruckt war, dass er eines der Schwerter stahl und mit zu sich nach Hause nahm. Er ist weder Sammler, noch wollte er das Schwert weiterverkaufen.