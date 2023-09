Lions unterstützen „Essen auf Räder“

Denn das Zustellfahrzeug hatte einen Kupplungsschaden: „Da kommt die finanzielle Unterstützung gerade recht“, sagt Walter Brunner, Obmann der Aktion „Essen auf Rädern“. Die Aktion ist in den Gemeinden St.Bernhard/Frauenhofen und Brunn bereits seit Jahren erfolgreich implementiert. „Eine Reihe ehrenamtlich tätiger Personen beliefert täglich 16 Haushalte mit einer warmen Mahlzeit“, berichtet Brunner.

So wie viele andere Lions Clubs verfolgt auch der Lions Club Horn das Ziel, neben internationalen Initiativen insbesondere auch im lokalen Umfeld in Not geratenen Menschen oder sozialen Einrichtungen, die Unterstützung benötigen, zur Seite zu stehen. „Wir vom Lions Club Horn freuen uns sehr, dass wir mit dieser Spende in dieser schwierigen und unsicheren Zeit der Aktion ,Essen auf Rädern' helfen können“, erklärte Edgar Führer. Seine Bewunderung und Respekt zolle er aber vor allem jenen Personen, die tagein und tagaus ehrenamtlich Menschen mit warmem Essen versorgen. „Was diese Personen leisten, ist bewundernswert“, kommentierte Pauline Gschwandtner, Vorsitzende des Hilfswerk Horn.