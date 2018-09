Günther Brinnich, Bezirkspolizeikommandant: „Sprechen mit Schulen Präventivmaßnahmen ab.“ | NOEN

Polizeiautos vor dem Gymnasium? Was ist passiert? „Nichts“, beruhigen sowohl Bezirkspolizeikommandant Günther Brinnich als auch Michael Ableidinger, Direktor des Bundesgymnasiums. „Es handelt sich nur um eine Besprechung.“

Eine Besprechung, die im Vorfall vom 9. Mai in Mistelbach seinen Ursprung hat. Dort hatte sich ein 18-Jähriger mit einer Schrotflinte beim Eingang zum Bundesschulzentrum postiert mit der Absicht, ein Massaker anzurichten, wie er in einem späteren Verhör zugab.

Er traf zwar einen 19-Jährigen mit einer Ladung Schrot im Gesicht und am Oberkörper, dann versagte aber die Waffe ihren Dienst. Der Schütze flüchtete, stellte sich aber in den Abendstunden in Wien der Exekutive.

Michael Ableidinger, Direktor des Gymnasiums: „Es ist gut zu wissen, wie wir damit umgehen sollen.“ | NOEN

„Die Polizei ist auf uns zugegangen und hat die Zusammenarbeit gesucht“, so Ableidinger. „Es ist eine gute Sache zu wissen, was in so einem Fall zu tun ist, weil wir ja Gott sei Dank keine Erfahrung damit haben, und nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen.“

In Gesprächen in der Schule sei man grundsätzlich etwa über Alarmierung oder Räumung in einem Notfall informiert worden, wobei diese Informationen auch demnächst an die Lehrer weitergegeben werden. Ableidinger: „Wir hoffen aber alle, dass das nie passiert.“

Erfahrungsaustausch wird in Gang gesetzt

Das sieht natürlich auch Brinnich so: „Es geht uns darum, mit den Schulen abzusprechen, welche Präventivmaßnahmen zu setzen sind, mit den Lehrern Kontakt zu halten und vorbereitend zu wirken, einen Erfahrungsaustausch in Gang zu setzen.“

Welche konkrete Maßnahmen seitens der Schule bzw. der Polizei ergriffen wurden bzw. werden, will Brinnich – natürlich – nicht beantworten. „Ich bitte um Verständnis, dass wir nicht ins Detail gehen.“

Peter Hofbauer, Direktor von HAK/HAS und FW/HLW: „Werden Konzept diskutieren und überdenken.“ | NOEN

Dieser Erfahrungstausch steht Peter Hofbauer und seinem Lehrerteam an der Handelsakademie und –schule bzw. Fachschule und Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe noch bevor.

„Die Kooperation mit der Polizei hat bei uns immer bestens geklappt, das wird auch sicher in Zukunft so sein“, sieht er den bevorstehenden Gesprächen mit der Exekutive positiv entgegen. „Wir werden jetzt schulintern darüber sprechen und unser Konzept für solche Fälle, das wir wie andere Schulen auch haben, diskutieren und sicher auch überdenken.“ Und auch Hofbauer hofft, dass sich Mistelbach in Horn oder sonstwo nicht wiederholt …