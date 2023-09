Kamegg: Wiesinger fordert Rücktritt von Feuerwehr-Chef

Mit harten Bandagen kämpfen Gemeinderat Josef Wiesinger (SPÖ) und der Kamegger Feuerwehrkommandant und ÖVP-Gemeinderat Thomas Singer nach dem Starkregenereignis der Vorwoche (siehe Seite 24). Besonders Kamegg war stark von diesem Ereignis betroffen. An der Frage, ob die Kamegger Feuerwehr dabei auch im Einsatz war, scheiden sich die Geister.

Thomas Singer hält diese Rücktrittsforderung für "Schwachsinn". Foto: Rupert Kornell

Er habe um ca. 20.30 Uhr die Sirene gehört, erzählt Wiesinger – er ist selbst Kamegger – und daher nachschauen gegangen. Beim Feuerwehrhaus habe er aber niemanden angetroffen. Er habe dann nach Gars in die Einsatzleitung gemusst, erzählt er. Aus Kamegg habe sich dort aber niemand gemeldet, auch Nachfragen über die Landeswarnzentrale nach einer Meldung aus Kamegg seien erfolglos geblieben. Man habe Singer dann nach mehreren Versuchen endlich erreicht. „Da hat er gesagt, dass er eh schon unterwegs ist“, berichtet Wiesinger. In der Einsatzzentrale seien schon zahlreiche Anrufe aus Kamegg eingegangen, die Anrufer hätten um Hilfe gebeten und gefragt, wo die Feuerwehr denn bleibe. Er habe dann versucht, den Kamegger Stellvertreter zu erreichen, der sei aber nicht daheim gewesen. „Und das kann ja auch sein. Aber so wie Singer zu sagen, dass man im Einsatz ist, aber nichts tut, das geht einfach nicht“, moniert Wiesinger, dass Singer „Geschichten“ erzähle. Das Feuerwehrauto etwa sei die ganze Zeit im Feuerwehrhaus gestanden.

Während dann die Floriani aus Gars und Thunau in Kamegg für Ordnung gesorgt haben, habe Singer am nächsten Tag in sozialen Medien seinen Kamegger Kameraden für den Einsatz gedankt. „Und das bringt mich in Rage“, sagt Wiesinger. Da dies nicht der erste Vorfall sei – Singer nehme mit seiner Wehr auch nicht an Unterabschnittsübungen teil – sei Singer rücktrittsreif: „Ganz genau den fordere ich“, sagt Wiesinger.Singer: „Wiesinger will Kleine zerschlagen“Als parteipolitisch motiviert sieht Singer den Vorwurf. Außerdem wolle Wiesinger alle kleinen Wehren der Gemeinde zerschlagen. Die Rücktrittsforderung bezeichnet er gegenüber der NÖN als „Schwachsinn“. Er sei ein gewähltes Organ und sehe keine Notwendigkeit für einen solchen Schritt. Denn er sei selbst wegen seiner Arbeit erst später nach Kamegg gekommen und habe dann gleich Nachschau beim Einsatz seiner Kollegen gehalten. Denn die hätten in einer anderen Kamegger Siedlung sehr wohl Keller ausgepumpt. Aber: „Wir sind eine kleine Wehr mit begrenzten Kapazitäten. Wenn es viel ist, sind wir 15 Mitglieder. Daher haben wir ja auch Gars und Thunau nachgefordert“, sagt Singer.

Auch den Vorwurf mit dem nicht eingesetzten Feuerwehrauto kontert Singer. Denn das sei einfach nicht angesprungen. „Unsere Leute waren deswegen mit den Privatfahrzeugen unterwegs“, sagt Singer. Mittlerweile habe man das Auto wieder reparierten lassen.

Für Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Angerer ist es verwunderlich, dass in dieser Causa nicht der Weg über das Bezirkskommando, sondern über die Medien gesucht werde. Nach Rücksprache mit der Landeswarnzentrale bestätigte er, dass die Kamegger Wehr dort ihr nicht einsatzbereites Fahrzeug gemeldet habe. Während des Einsatzes sei dann offensichtlich in der Kommunikation einiges schief gegangen: „Vielleicht hat man da auch aneinander vorbeigeredet“, so der Bezirkskommandant.