Neustart für den Nahversorger in Brunn/Wild: Sindy Veigl legt los

Es sei schon immer ihr Traum gewesen, ein kleines Geschäft selber zu führen, sagte die 32-jährige Nondorferin bei der Eröffnung zur NÖN. Jetzt habe sich in Brunn dazu die Chance ergeben, die habe sie gleich ergriffen. Denn: "Wie oft bekommt man so eine Gelegenheit schon?"

Veigl ist in Brunn auch keine Unbekannte. Neben einigen weiteren Stationen hat sie auch in diesem Geschäft schon Erfahrung im Lebensmittel-Einzelhandel gesammelt: "Ich kenne die Leute, sie kennen mich", freut sie sich auf ihre neue Aufgabe.

Schwerpunkt auf Produkte aus der Region

Künftig will Veigl in ihrem Geschäft noch mehr auf Produkte aus der Region setzen. Neben Brot und Gebäck von der Bäckerei Riederich aus Horn oder Wurst und Fleischwaren aus der Fleischerei Ebner in Irnfritz wird es auch weitere Produkte lokaler Produzenten geben. Insgesamt werden im 85m² großen Geschäft rund 2.000 Artikel angeboten: "Man kann sich also hier mit allem eindecken, was man braucht", sagt Veigl.

Neben einem Lieferservice will sie auch auf hausgemachte Mehlspeisen und eine Frühstücksecke setzen. Auch Tabakwaren sind hier erhältlich, ab 19. September ist auch die Poststelle hier wieder geöffnet. Und was noch gleich bleibt: Ab 6 Uhr früh ist geöffnet, damit sich vorbeifahrende Pendler wieder mit Jausen eindecken können.

Allram: "Geschäft ist uns abgegangen"

Erfreut zeigte sich auch Bürgermeisterin Elisabeth Allram: "In den vergangenen Wochen ist uns das Geschäft sehr abgegangen." Es sei zwar nicht einfach, sich gegen die große Konkurrenz in Horn durchzusetzen, aber sie wünsche Veigl dazu die notwendige Kraft und sagte auch die Unterstützung der Gemeinde zu.

Neben einem Blumenstrauß gab es für Veigl auch viel Lob von Julius Kiennast. Sie bringe große Erfahrung im Lebensmittel-Einzelhandel mit. Nach der Segnung durch Pater Clemens Hainzl wurde dann bei Würstl, Sekt und Bier die Eröffnung gefeiert.

