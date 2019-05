Die Horner Feuerwehr ist stets zur Stelle, wenn bei Bränden oder Unfällen Menschen gefährdet sind. Bei einem Spezial-Einsatz am Freitag stellten die Horner Florianis aber auch ihre Liebe zu Tieren unter Beweis.

Mit dem Kran der Horner Feuerwehr wurde nämlich das aus drei Eiern bestehende Gelege der Horner Störche von ihrem Nest an einem alten Fabriksturm in der Horner Raabser Straße geborgen. Notwendig wurde diese Aktion, weil das Storchen-Männchen vor wenigen Tagen ums Leben gekommen war. Eine Hornerin hatte das Tier tot in ihrer Regentonne gefunden.

Da das Weibchen nun auf sich allein gestellt ist und so nicht gleichzeitig für die eigene Versorgung und das Ausbreiten der Eier sorgen kann, wird das Gelege nach Rücksprache mit der Horner Amtstierärztin in die Eulen- und Greifvogelstation Haringsee gebracht. Dort gibt es derzeit vier Brutpaare, denen die drei Horner Eier nun "untergeschoben" werden sollen. Auch Hans Frey, Mitarbeiter der Eulen- und Greifvogelstation war vor Ort dabei.