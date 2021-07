Die Freiwillige Feuerwehr Gars am Kamp hieß am 25. Juni mit einer kleinen Feier ihr neues Vorausrüstfahrzeug beim Eintreffen vom Umbau aus der Steiermark willkommen.

Der umgebaute Mercedes Sprinter 516CDI wurde 2011 als Löschfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Buchberg angeschafft. Nach deren freiwilliger Auflösung wurde das neuwertige Auto an die Kollegen in Gars weitergegeben, wo es nach umfangreichen Umbauten durch die Firma Magirus-Lohr als Vorausrüstfahrzeug dienen wird. Die Kosten in der Höhe von 100.000 Euro teilen sich die Marktgemeinde Gars und die Freiwillige Feuerwehr Gars. Kommandant Thomas Nichtawitz meinte: „Diese Beschaffung ist eine echte Win-win-Situation für Gemeinde und Feuerwehr“ – schließlich hätten die Kosten für eine gleichwertige Neuanschaffung 200.000 Euro betragen.

Schwerpunkte dieses kompakten und wendigen Fahrzeuges sind Menschenrettungen, Tür- und Liftöffnungen sowie Unterstützung bei technischen Einsätzen, Hochwasser- und Brandeinsätzen. Als Besonderheiten sind hydraulische Rettungsgeräte und eine Rettungsplattform untergebracht.