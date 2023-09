dormakaba: Jetzt wird verhandelt

Die Nachricht hat gestern in der Region Eggenburg wie eine Bombe eingeschlagen. Im Zuge eines Transformationspramms, mit dem sich der weltweit agierende dormakaba-Konzern zukunftsfit machen will, wird der Produktionsstandort in Eggenburg geschlossen. Die Produktion soll aus Eggenburg nach Herzogenburg verlagert werden. Aber auch dort wird ein Teil der bisherigen Produktion ins Ausland ausgelagert, sodass auch dort - trotz der „Übersiedelung“ aus Eggenburg Stellen abgebaut werden.

AK-Bezirksstellenleiter Andreas Riedl rät Mitarbeitern, überstürzte Reaktionen zu vermeiden. Foto: Thomas Weikertschläger

Als „Wahnsinn“ für den Bezirk Horn und die Region Eggenburg bezeichnet AK-Bezirksstellenleiter Andreas Riedl die Situation. Die Produktion werde nicht deshalb aus Eggenburg abgesiedelt, weil die Bestandsfähigkeit des Unternehmens gefährdet sei, sondern nur zum Zweck der „Optimierung“. Es werde für die Mitarbeiter schwierig sein, auf dem Arbeitsmarkt im Bezirk Horn unterzukommen. Viele seien schon lange im Betrieb und auch in einem Alter, in dem sie sich schon ein gutes Lohnniveau erarbeitet haben: „Da wird es fast unmöglich, in der Region etwas gleichwertiges zu finden.“ Denn gerade im Metall-Bereich seien Jobs im Bezirk Mangelware. Alternativen gebe es nur im Raum Krems bzw. im oberen Waldviertel. Zwar stehe die Möglichkeit im Raum, dass bisherige Eggenburger Mitarbeiter künftig nach Herzogenburg pendeln, das komme aber in erster Linie für jene Mitarbeiter, die nur noch wenige Jahre zur Pension haben, in Frage.

Seitens des Betriebsrates wollten sich Sonja Hubmann (Angestellte) und Adolf Wechselberger (Arbeiter) derzeit noch nicht zur Causa äußern. Sie wollen die schon angelaufenen Gespräche mit der Gewerkschaft bzw. dem Konzern hinsichtlich einem Sozialplan abwarten. Aus Sicht Riedls sei es für die Mitarbeiter jetzt wichtig, keine übereilten Reaktionen zu setzen, das Zeitfenster bis zum definitiven Aus seien noch groß: „Daher sollte man sich jetzt auch nicht zu einer Entscheidung drängen lassen, durch die man dann vielleicht um gewisse Ansprüche durch den Sozialplan umfällt“, rät er. So könnten eventuelle Umschulungsmaßnahmen - etwa über das BFI in Sigmundsherberg - über den Sozialplan finanziert werden. Außerdem müsse der Konzern bis zur Übersiedlung der Produktion nach Herzogenburg und auch während dieses Prozesses ja auch seine Kunden bedienen, wodurch sich die Produktion in den nächsten Monaten steigern wird: „Und da gibt es Überstunden zu absolvieren, die sich dann auch auf diverse Berechnungsgrundlagen und Sozialplanthemen positiv auswirken.“