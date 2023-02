Kein Sesselrücken in der Horner Bezirks-SPÖ

Foto: NOEN

Kein Sesselrücken wie in der Landespartei gibt es nach der Niederlage bei der Landtagswahl für die SPÖ im Bezirk Horn. Wie berichtet, fuhr die SPÖ mit 14,03 Prozent das schlechteste Ergebnis der Geschichte im Bezirk Horn ein.

SPÖ-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger beschreibt das Ergebnis auch mit einigen Tagen Abstand als insgesamt „enttäuschend“. Als Grund für das schlechte Abschneiden der SPÖ führt er die Themen Inflation, Energiepreise und Asyl an. Obwohl diese Politikbereiche im Wesentlichen nicht in die Kompetenz der Bundesländer fallen, hätten sie die Landtagswahl überschattet. Vor allem die FPÖ habe davon merklich profitiert. Für die SPÖ selbst hingegen sei es dadurch schwer geworden, mit den eigenen Themen noch durchzukommen. Dies sehe man etwa beim Thema Kinderbetreuung.

„Noch vor einigen Monaten wurde viel darüber gesprochen und die SPÖ hat sich besonders für einen Ausbau der Betreuungsangebote eingesetzt“, sagt Wiesinger. Dieses Thema sei von der alles beherrschenden Inflation nun aber voll und ganz überschattet worden.

Befragt, was man im Wahlkampf hätte besser machen können, meint Wiesinger, dass er sich selbst nichts vorwerfen könne: „Auch mein Team meint, wir haben das Richtige gemacht, soweit es eben in unserer Hand lag.“ Gegen so tiefgreifende Themen wie die gestiegenen Lebenshaltungskosten und den Frust, den sie bei vielen Menschen ausgelöst haben, sei man dann aber nicht mehr angekommen.

Mayer: „Retourkutsche für Corona-Maßnahmen

Manfred Mayer, SPÖ-Gemeinderat in Eggenburg, sieht die Schuld für die Wahlniederlage auch nicht in der personellen Aufstellung. Er glaubt, dass die Landtagswahl eine verspätete Kritik an den Corona-Maßnahmen und der Impfpflicht war. „Das hat nichts mit Corona-Leugnern oder Ähnlichem zu tun, aber die Menschen reagieren auf Zwang einfach sehr empfindlich“, so Mayer. Die Retourkutsche sei nun in Form vieler Stimmen für die FPÖgekommen.

Auch laut Marco Stepan, Horner SPÖ-Stadtrat, hätte „der Wahlausgang besser sein können.“ Zumindest in der Stadt Horn (inklusive Katastralgemeinden) habe man die 14,4 Prozent der Wählerstimmen, die schon bei der letzten Wahl erreicht wurden, aber zumindest halten können, auch wenn man im Bezirk generell verloren habe. Josef Wiesinger sei jedenfalls immer noch der richtige Mann an der Spitze der Horner SPÖ, meint Stepan. Trotz der Verluste für die SPÖ sei der Verlust der ÖVP-Mandatsmehrheit sehr positiv einzustufen. Auf den Wahlerfolg der FPÖ angesprochen, meint Stepan, dass mit Protestwählern zu rechnen gewesen sei. Dass aber so viele Menschen FPÖ wählten, wäre dann doch überraschend gewesen, so der Horner Stadtrat.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.